Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обясни защо партията няма да подкрепи проекта за държавен бюджет за 2027 г. Според него финансовата рамка предвижда висока инфлация, ниски доходи и натрупване на големи дългове.

„Мисля, че и Асен Василев го визуализира с празната кошница с грижи. Прогнозата е 5% инфлация, ниски доходи, големи дългове и целият бюджет. Взимаме дългове, за да се правят на щедри“, заяви Борисов пред журналисти.

Той подчерта, че носи отговорност единствено за бюджетите по време на собствените си управления.

„Ако съм правил аз, съм го правил до 2020 година. И бюджетите са ми били… Аз отговарям за времето, когато съм бил премиер. И моите бюджети са били на излишък“, коментира лидерът на ГЕРБ.

Относно промените в Закона за личната помощ и предлаганите промени за трудовия стаж, Борисов каза, че сега се внася друг закон, който почасово да намали трудовия стаж.

Лидерът на ГЕРБ засегна и атаките срещу кораби в Черно море, като отправи остри критики към правителството за липсата на публична информация за извършителите.

„Ние сме се превърнали като пиратска държава и пиратите шестват, защото правителството не смее да каже кои са пиратите. Кораб след кораб потапят, ограбват, потъват“, заяви той.

Борисов коментира, че България трябва да предприеме действия срещу морските дронове, като според него те могат да бъдат неутрализирани чрез наличните военни системи.

Той направи паралел с предишни случаи на навлизане на руски самолети и действията на българската авиация за прихващането им.

За срещата между Путин и Си Дзинпин: Ще поживеем и ще видим

Попитан какво очаква от срещата между руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин, Борисов заяви, че е скептичен към възможността за бързи резултати.

Той коментира и последните събития в САЩ, включително проблемите около банковата система и разузнавателните структури, като посочи, че според него международната ситуация е изключително сложна.

„След като няма разбирателство и след като войната в Украйна вече е толкова ожесточена, просто не виждам как ще я спрат с такива методи. Всички сме за мир. Само че как ще постигнем този мир, когато едните са много силни, а другите много слаби? Не знам“, каза Борисов.

Борисов заяви, че Консултативният съвет за национална сигурност трябва да бъде свикан, тъй като според него парламентът не получава достатъчно информация от управляващите.

Той коментира и представянето на финансовия министър Гълъб Донев, като изрази съмнение в способността му да изпълнява ефективно ролята си.

В края на изказването си лидерът на ГЕРБ категорично отхвърли отговорността на партията за кадровите решения в настоящото финансово министерство.

„По никакъв начин не нося никаква отговорност за това финансово министерство и служителите, които са били през тези години. Това си е изцяло тяхна отговорност и тяхно решение. И никаква договорка с никой. Нито имало, нито има, нито ще има“, подчерта Борисов.