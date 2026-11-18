Израелският парламент избра Матан Кахана за свой нов председател. Той е представител на дясноцентристката партия „Яшар“, ръководена от Гади Айзенкот, съобщи Ройтерс.

Изборът на Кахана може да се окаже важна стъпка към промяна на политическия курс, наложен по време на управлението на Нетаняху. Развитието идва в момент, когато Айзенкот полага усилия да състави ново правителство след парламентарните избори, проведени през миналия месец.

При гласуването Кахана получи подкрепата на 66 депутати от политическия блок на Айзенкот и арабските партии. Неговият съперник Офир Кац, номиниран от управляващата досега партия „Ликуд“, събра 52 гласа.

Новият председател заема мястото на Амир Охана, също представител на „Ликуд“.

В първото си обръщение Кахана заяви, че ще изпълнява функциите си в интерес на всички израелски граждани. „Кнесетът на Израел е домът на всички граждани на Държавата Израел и аз възнамерявам да бъда председател на Кнесета за всички“, каза той.

Израелският парламент има 120 депутати, а неговият председател разполага със съществени правомощия при определянето на законодателния дневен ред и организацията на работата. Новото разпределение на ръководните позиции в Кнесета дава възможност на съюзниците на Айзенкот да ускорят приемането на законодателни промени, които подкрепят.

Това допълнително засилва позициите на опозиционния лагер в момент, когато преговорите за съставяне на ново правителство продължават.

Айзенкот възнамерява също да отмени част от законодателните промени, приети при управлението на Нетаняху и критикувани заради ограничаването на правомощията на съдебната власт.

От „Ликуд“ реагираха остро на избора, като заявиха, че Кахана е получил подкрепата на „поддръжници на терора“. По време на предизборната кампания Нетаняху също отправяше критики към арабските партии, обвинявайки ги, че представляват заплаха за сигурността на Израел. Тези изказвания бяха определени от засегнатите политически формации като расистки и дискриминационни.

Междувременно представители на коалицията около Айзенкот получиха ръководни позиции в няколко влиятелни парламентарни комисии, които имат съществена роля в законодателния процес.

Новият състав на Кнесета положи клетва на 10 ноември, но без да бъде сформирано правителство. Изборите на 27 октомври не излъчиха категоричен победител. Политическият блок на Нетаняху не успя да си осигури мнозинство, но и неговите противници все още нямат гарантирана подкрепа за съставяне на кабинет, отбелязва Ройтерс.