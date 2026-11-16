Израел нанесе удар по оръжеен конвой на „Хизбула“

Израел нанесе въздушни удари по цели в Източен Ливан, като заяви, че е поразил оръжеен конвой, предназначен за проиранската групировка „Хизбула“. Това съобщи Франс прес.

Според ливанската Национална информационна агенция атаката е извършена рано сутринта в района Аш Шаара, в планинската верига Антиливан. При удара няма данни за пострадали или материални щети.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) потвърдиха операцията и уточниха, че целта е била конвой с оръжие в района на село Жанта, близо до границата със Сирия. Според израелската армия доставката е била предназначена да укрепи оперативните възможности на „Хизбула“.

Групировката продължава да се възстановява след двете войни с Израел от 2023 г. Допълнителен удар върху възможностите ѝ за снабдяване нанесе и падането на режима на Башар Асад в Сирия, който беше неин съюзник и осигуряваше важен маршрут за доставки на оръжие от Иран през Ирак.

От „Хизбула“ заявяват, че работят за възстановяване на военния си потенциал след намаляването на интензивността на бойните действия през юни тази година.

Напрежението около въоръжаването на групировката остава високо. В началото на миналия месец ливанските сили за сигурност конфискуваха половин тон експлозиви, превозвани с камион от Източен Ливан към Бейрут. По-късно „Хизбула“ призна, че взривните вещества са нейна собственост и са предназначени за продължаване на съпротивата срещу Израел.

Под международен натиск ливанските власти обявиха план за разоръжаване на групировката. „Хизбула“ обаче продължава да отказва да предаде оръжията си.