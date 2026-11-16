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Измамиха мъж от Русе с 900 евро при покупка на каравана

Измамиха мъж от Русе с 900 евро при покупка на каравана
pixabay

След като превел капарото, предполагаемият продавач прекъснал всякакъв контакт с купувача

Мъж от Русе е станал жертва на измама при опит да закупи каравана чрез обява в интернет. Той превел капаро от 900 евро на предполагаемия продавач, който впоследствие прекъснал всякаква комуникация с него. За случая съобщи регионалният говорител на МВР Даниела Малчева.

Сигналът е подаден на 14 ноември във Второ районно управление в Русе.

По информация на полицията потърпевшият разглеждал онлайн обяви за продажба на каравани, когато попаднал на предложение от човек, представил се за жител на друг град в страната.

След телефонен разговор двамата се договорили за покупката, като мъжът превел по посочена банкова сметка капаро в размер на 900 евро.

Комуникацията продължила чрез мобилно приложение, в което купувачът изпратил и снимка от мобилното си банкиране като доказателство за извършения превод.

Впоследствие предполагаемият продавач прекъснал всякакъв контакт с него, без сделката да бъде осъществена.

По случая е образувано досъдебно производство във Второ районно управление - Русе.

Работата по установяване на обстоятелствата около предполагаемата измама продължава.

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