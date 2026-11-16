Янка Такева: Може да има мащабен учителски протест в Брюксел заради парите за образование

Синдикатът на българските учители не отчита нагласи за протестни действия сред преподавателите в страната. В същото време организацията може да подготви мащабен учителски протест в Брюксел, ако продължи намаляването на средствата за образование. Това каза председателят на СБУ Янка Такева пред журналисти в Бургас. Тя участва в третата национална конференция „Зелено образование за устойчиво бъдеще“.

По думите ѝ при обсъждането на бюджетната рамка са проведени разговори с Министерство на образованието и науката като са планирани необходимите средства за издръжка, обзавеждане и извънкласни и извънучилищни дейности. Най-сериозните разногласия са били свързани с размера на увеличението на учителските заплати, заложен в бюджета, което е договорено да бъде 7,5 процента вместо първоначално обсъжданите 10 процента.

"Имаше много изчисления, разговори и дори пререкания".

Тя обясни, че промяната е свързана с пренареждането на бюджетните приоритети и необходимостта страната да се съобрази с финансовите рамки на европейско равнище.

Председателят на СБУ заяви, че синдикатът ще настоява през следващата година отново да бъдат водени разговори за 10 на сто увеличение на възнагражденията.

Целта е до края на 2030 г. учителските заплати да достигнат 125 процента от средната брутна работна заплата за страната.

"В момента съотношението е около 112 процента", посочи Такева, като отправи предупреждение към европейските институции във връзка с финансирането на образованието.

"Ако средствата за този сектор продължат да намаляват, синдикатът може да организира мащабен учителски протест в Брюксел. Не пречи някой ден синдикатът да направи протест в Брюксел. Така че нека Урсула фон дер Лайен, ако продължава да намалява парите за образованието, да се подготви за един много мащабен учителски протест в Брюксел“.

Председателят на СБУ коментира и предложението за въвеждане на един учебник по основните предмети.

Според нея по-подходящ е моделът с два учебника, който се прилага в други образователни системи. Единият трябва да съдържа основните знания, умения и компетентности, които учениците трябва да усвоят, а вторият - да предлага по-разширено съдържание и по-сложни задачи за децата с по-голям интерес към обучението и изследователската дейност.

"Не може да държим всички деца на едно и също образователно ниво".

Такева посочи, че трябва да има възможност учениците, които искат да задълбочат знанията си, да получат достъп до по-сложни учебни задачи и допълнително съдържание. Като пример за подобен подход тя даде американската образователна система.