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Янка Такева: Може да има мащабен учителски протест в Брюксел заради парите за образование

Янка Такева: Може да има мащабен учителски протест в Брюксел заради парите за образование
БТА

Председателят на СБУ заяви, че синдикатът ще настоява през следващата година отново да бъдат водени разговори за 10 на сто увеличение на възнагражденията

Синдикатът на българските учители не отчита нагласи за протестни действия сред преподавателите в страната. В същото време организацията може да подготви мащабен учителски протест в Брюксел, ако продължи намаляването на средствата за образование. Това каза председателят на СБУ Янка Такева пред журналисти в Бургас. Тя участва в третата национална конференция „Зелено образование за устойчиво бъдеще“. 

По думите ѝ при обсъждането на бюджетната рамка са проведени разговори с Министерство на образованието и науката като са планирани необходимите средства за издръжка, обзавеждане и извънкласни и извънучилищни дейности. Най-сериозните разногласия са били свързани с размера на увеличението на учителските заплати, заложен в бюджета, което е договорено да бъде 7,5 процента вместо първоначално обсъжданите 10 процента.

"Имаше много изчисления, разговори и дори пререкания".

Тя обясни, че промяната е свързана с пренареждането на бюджетните приоритети и необходимостта страната да се съобрази с финансовите рамки на европейско равнище.

Председателят на СБУ заяви, че синдикатът ще настоява през следващата година отново да бъдат водени разговори за 10 на сто увеличение на възнагражденията.

Целта е до края на 2030 г. учителските заплати да достигнат 125 процента от средната брутна работна заплата за страната. 

"В момента съотношението е около 112 процента", посочи Такева, като отправи предупреждение към европейските институции във връзка с финансирането на образованието.

"Ако средствата за този сектор продължат да намаляват, синдикатът може да организира мащабен учителски протест в Брюксел. Не пречи някой ден синдикатът да направи протест в Брюксел. Така че нека Урсула фон дер Лайен, ако продължава да намалява парите за образованието, да се подготви за един много мащабен учителски протест в Брюксел“.

Председателят на СБУ коментира и предложението за въвеждане на един учебник по основните предмети.

Според нея по-подходящ е моделът с два учебника, който се прилага в други образователни системи. Единият трябва да съдържа основните знания, умения и компетентности, които учениците трябва да усвоят, а вторият - да предлага по-разширено съдържание и по-сложни задачи за децата с по-голям интерес към обучението и изследователската дейност.

"Не може да държим всички деца на едно и също образователно ниво".

Такева посочи, че трябва да има възможност учениците, които искат да задълбочат знанията си, да получат достъп до по-сложни учебни задачи и допълнително съдържание. Като пример за подобен подход тя даде американската образователна система.

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