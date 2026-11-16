Спасиха всички 12 моряци от преобърналия се кораб край Калиакра

Всички 12 моряци от товарния кораб BETUL 8, който се преобърна в Черно море край нос Калиакра, са спасени. Спасителната операция е приключила успешно, съобщи БНР.

На борда на плавателния съд, който плава под сомалийски флаг, са се намирали осем турски и четирима азербайджански граждани.

Сигналът за бедствие е получен в Морския спасителен координационен център във Варна в 9:15 часа на 16 ноември. Инцидентът е станал на около 40 морски мили югоизточно от нос Калиакра, в българската изключителна икономическа зона на Черно море.

Към мястото са били насочени четири кораба от Противоминната военноморска група в Черно море (MCM Black Sea) - два български, един румънски и един турски.

В спасителната операция са се включили и два военни хеликоптера "Кугър", както и самолет Су-25 на българските Военновъздушни сили.

Въпреки сериозността на инцидента целият екипаж е спасен. Към момента няма официална информация за причините, довели до преобръщането на плавателния съд.

По първоначални данни корабът BETUL 8 е пътувал от Тулча, Румъния, към Египет с товар от насипна пшеница.

Предстои да бъдат изяснени обстоятелствата около морския инцидент.