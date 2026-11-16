Новини
Търси
Подкаст
Общество

Товарен кораб с 12 души на борда бедства край нос Калиакра, започна спасителна операция

Товарен кораб с 12 души на борда бедства край нос Калиакра, започна спасителна операция
БТА

За наблюдение и разузнаване на района са включени и два хеликоптера „Кугър“, както и самолет Су-25 от състава на Военновъздушните сили

Сигнал за бедстващ товарен кораб е подаден в Морския спасителен координационен център във Варна в 9:15 ч. Плавателният съд BETUL 8 е съобщил, че потъва в българската изключителна икономическа зона на Черно море, на около 40 морски мили югоизточно от нос Калиакра.

Веднага към мястото са изпратени четири кораба от Противоминната военноморска група в Черно море (MCM Black Sea). В операцията участват два български, един румънски и един турски плавателен съд. Координацията се осъществява от Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

За наблюдение и разузнаване на района са включени и два хеликоптера „Кугър“, както и самолет Су-25 от състава на Военновъздушните сили.

BETUL 8 плава под сомалийски флаг и на борда му има 12 души. Корабът е пътувал от румънския град Тулча към Египет, превозвайки близо 3 тона насипна пшеница.

Още по темата

Дронове удариха три търговски кораба край румънския канал Сулина в Черно море

Дронове удариха три търговски кораба край румънския канал Сулина в Черно море

Външните министри на България и Египет обсъдиха двустранното сътрудничество и сигурността в Черно море

Външните министри на България и Египет обсъдиха двустранното сътрудничество и сигурността в Черно море

Центърът за наблюдение на Черно море се очаква да бъде готов догодина

Центърът за наблюдение на Черно море се очаква да бъде готов догодина

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Шофьор на камион кара в насрещното в Габрово, снимки го издадоха

Шофьор на камион кара в насрещното в Габрово, снимки го издадоха

Отстраниха от длъжност полицая Емил Георгиев, който пиян прегази 18-годишно момиче в Драгоман

Отстраниха от длъжност полицая Емил Георгиев, който пиян прегази 18-годишно момиче в Драгоман

Журналистката Катя Тодорова напуска БНТ

Журналистката Катя Тодорова напуска БНТ

Пиян мъж удари 18-годишен със стол по главата в Смолян

Пиян мъж удари 18-годишен със стол по главата в Смолян

Катастрофа с пострадала жена на бул. "Никола Петков" в столицата

Катастрофа с пострадала жена на бул. "Никола Петков" в столицата

Водещи

Божидар Божанов: Искаме бюджетният дефицит да е до 3%

Божидар Божанов: Искаме бюджетният дефицит да е до 3%

Шофьор на камион кара в насрещното в Габрово, снимки го издадоха

Шофьор на камион кара в насрещното в Габрово, снимки го издадоха

Отстраниха от длъжност полицая Емил Георгиев, който пиян прегази 18-годишно момиче в Драгоман

Отстраниха от длъжност полицая Емил Георгиев, който пиян прегази 18-годишно момиче в Драгоман

Винисиус Жуниор след лошия старт на сезона: Тренирах по-малко, отколкото през миналите години

Винисиус Жуниор след лошия старт на сезона: Тренирах по-малко, отколкото през миналите години

  • Преди 10 минути
Легендата Ерик Клептън пристига в София за концерт през 2027 г.

Легендата Ерик Клептън пристига в София за концерт през 2027 г.

Журналистката Катя Тодорова напуска БНТ

Журналистката Катя Тодорова напуска БНТ

Пиян мъж удари 18-годишен със стол по главата в Смолян

Пиян мъж удари 18-годишен със стол по главата в Смолян

Катастрофа с пострадала жена на бул. "Никола Петков" в столицата

Катастрофа с пострадала жена на бул. "Никола Петков" в столицата

Седмица на масови проверки в Смолянско: На прицел са камионите и автобусите

Седмица на масови проверки в Смолянско: На прицел са камионите и автобусите

Левски следи крило на Вихрен с четири гола през сезона

Левски следи крило на Вихрен с четири гола през сезона

  • Преди 29 минути
Заради имоти ли е убит 83-годишния професор в Софийското метро?

Заради имоти ли е убит 83-годишния професор в Софийското метро?

Билетите за „Евровизия 2027“ излизат в продажба през януари

Билетите за „Евровизия 2027“ излизат в продажба през януари

НСИ: Годишната инфлация е 6%, доматите поскъпват с над 10%

НСИ: Годишната инфлация е 6%, доматите поскъпват с над 10%

  • Преди 40 минути
Румъния иска спешни мерки от ЕС за сигурността в Черно море

Румъния иска спешни мерки от ЕС за сигурността в Черно море

  • Преди 43 минути
Товарен кораб с 12 души на борда бедства край нос Калиакра, започна спасителна операция

Товарен кораб с 12 души на борда бедства край нос Калиакра, започна спасителна операция

  • Преди 46 минути