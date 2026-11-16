Товарен кораб с 12 души на борда бедства край нос Калиакра, започна спасителна операция

Сигнал за бедстващ товарен кораб е подаден в Морския спасителен координационен център във Варна в 9:15 ч. Плавателният съд BETUL 8 е съобщил, че потъва в българската изключителна икономическа зона на Черно море, на около 40 морски мили югоизточно от нос Калиакра.

Веднага към мястото са изпратени четири кораба от Противоминната военноморска група в Черно море (MCM Black Sea). В операцията участват два български, един румънски и един турски плавателен съд. Координацията се осъществява от Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

За наблюдение и разузнаване на района са включени и два хеликоптера „Кугър“, както и самолет Су-25 от състава на Военновъздушните сили.

BETUL 8 плава под сомалийски флаг и на борда му има 12 души. Корабът е пътувал от румънския град Тулча към Египет, превозвайки близо 3 тона насипна пшеница.