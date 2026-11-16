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Заради имоти ли е убит 83-годишния професор в Софийското метро?

Заради имоти ли е убит 83-годишния професор в Софийското метро?
Снимка: БТА

Арестуваният заподозрян е Шамил Левиев - 32-годишен израелец от град Бат Ям

Израелски съд удължи с 20 дни задържането под стража на Шамил Левиев, заподозрян за жестокото убийство на 83-годишния бивш университетски преподавател Андрей Атанасов в софийското метро. Разследващите работят по основната версия, че престъплението е свързано с финансов конфликт и опит за заграбване на имущество, съобщи израелското издание „Уайнет”.

Левиев, който е жител на град Бат Ям, беше задържан на 13 ноември въз основа на международна заповед за арест. Българските власти вече подготвят официално искане за неговата екстрадиция, а прокуратурата в Израел настоява той да остане зад решетките до приключване на процедурите.

Според израелския сайт „Мако” стойността на имотите, към които заподозреният проявявал апетити, се оценява на милиони шекели. Разследването сочи, че Левиев имал финансови отношения със семейството на жертвата, а спорът бил основно около жилище на сестра му. По данни на „Уайнет” още преди фаталния инцидент Атанасов споделял опасения за живота си заради отправяни заплахи.

Престъплението е извършено посред бял ден на 15 октомври около 13:10 ч. в асансьора на метростанция „Жолио Кюри” в София. Според събраните доказателства Левиев пристигнал в Гърция ден по-рано и наел автомобил от летището в Солун, с който влязъл в България. В деня на убийството той е засечен в района на дома на преподавателя, като съседка дори заснела колата и непознатия мъж и предала снимките на полицията.

Охранителните камери в метрото запечатали как възрастният мъж отива към станцията с лилав куфар и чанта, а заподозреният го следва плътно. Свидетелка разказва, че двамата се качили заедно в асансьора, откъдето малко по-късно се чули силни удари. Младият мъж излязъл сам и избягал, а Атанасов е намерен с тежки травми по главата и тялото. Въпреки усилията на лекарите той почина в болницата.

След нападението Левиев веднага напуснал България, върнал наетия автомобил на летището в Солун и още същия ден отлетял за Израел. Израелската прокуратура настоя за постоянния му арест с аргумента, че той притежава и руско гражданство и съществува сериозен риск да се укрие в Русия, което би блокирало предаването му на българското правосъдие.

Починалият Андрей Атанасов е дългогодишен учен и преподавател в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Научната му работа е посветена на изследването на белтъци и биологични мембрани, като е участвал в международни научни проекти в Германия и Япония.

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