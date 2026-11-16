Божидар Божанов: Искаме бюджетният дефицит да е до 3%

,,Проектобюджетът за 2027 година не трябва да бъде внесен в Народното събрание в този вид, защото при заложен толкова голям дефицит парламентът вече не може да го поправи между четенията”. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов в пред bTV.

“На второ четене излизат едни хора на трибуната и започват да смятат с едно химикалче. Това не е сериозно. Настояваме дефицитът да бъде в рамките на 3%, каквито са и изискванията на Европейския съюз. Спомням си за 2023 година, когато сегашният зам.-министър на финансите Росица Велкова каза, че бюджетният дефицит е 5-6%, а годината завърши под 3%. Сега издръжката на администрацията отново расте с големи темпове, както и при Бюджет 2026, а при тези разходи има корупционен риск”, заяви Божанов.

Помолен да посочи конкретни мерки за ограничаване на корупционните и неефективните разходи, Божанов даде пример със злоупотребите в ТЕЛК и липсата на прозрачност при общинската програма.

“Нужна е реформа в ТЕЛК чрез автоматизирана оценка на риска с изкуствен интелект, за да отсеем фалшивите от тези 880 000 решения, без по никакъв начин да ощетяваме хората с увреждания. В същото време общинската програма е записана като 660 милиона, но през ББР може да се окаже и повече, което създава риск властта да купува местните избори, обещавайки пари на кметовете. Компенсациите за тока пък трябва да са добре таргетирани към бизнеса, защото изсипването на милиарди непроизведени пари помпа инфлацията - нещо, което отчита и агенция Standard & Poor's, понижавайки перспективата ни заради забавените реформи”, подчерта Божанов.

На въпрос за мерките срещу тежките катастрофи по пътищата, народният представител на ,,Демократична България” отговори, че изолирани промени не решават проблема и е нужен комплексен подход.

“Никога едно, две или три предложения не могат да решат проблема с войната на пътищата. Ако съставиш десетки хиляди фишове за превишена скорост с 11 км/ч, но има 10 души с по 50 фиша, които карат с 200 км/ч и нищо не правиш срещу тях, не намаляваш риска. Необходими са качествена инфраструктура, адекватен контрол и интеграция на системите, включително държавата да придобие правата да модифицира ТОЛ системата”, посочи Божанов.

Народният представител адресира и скандала около записите с участието на Ива Михайлова, разпространени от Станислав Цанов, за оказван натиск от страна на ДАНС да даде интервю пред Мартин Карбовски.

“На първо място е здравето на госпожа Михайлова и никой не бива да я критикува, но ДАНС е обвинена страна и не може сама да се оневинява. Чухме тези записи още преди тя да отиде при Карбовски и след това се случи точно описаното в тях. Ще поискаме изслушване в парламента и евентуално временна комисия, но Пламен Тончев пак ще излъже, както са лъгали многократно в миналото за засекретени сътрудници, когато сме ги питали за Мартин Нотариуса. Истинското решение е външен орган буквално да влезе в ДАНС”, заключи Божанов.