Румен Радев: Извинявам се на майките на децата с увреждания

Извинявам се на майките на децата с увреждания. Независимо от дефицита, промяна в условията за тях няма да има. В тази криза няма да допуснем на никой български граждани да се намаляват доходите дори и с цент. Това заяви премиерът Румен Радев в понеделник рано сутринта, когато започна заседанието на Министерския съвет, на който се обсъжда Бюджет 2027.

Няма да допуснем намаляване на доходите на никой български гражданин при тази криза. Заплатите, пенсиите, парите за облекло на учителите, на съдебните служители няма да бъдат ощетени, увери премиерът. Ако има промяна, тя е единствено и само нагоре. Това е най-социалният бюджет.

Ще полагаме усилия да ограничим злоупотребите с ТЕЛК, каза Радев.

"Единственият начин да излезем от кризата и да станем по-богати, е да произвеждаме повече. Мерките за подкрепа и повишаване на икономическия ръст са най-силната част от бюджета", обясни той.

"Нормално е ведомствата да прилагат по-тежки реформи за постигането на тези цели и да спасим публичните финанси от разгулното харчене, но това не трябва да става на всяка цена. Отношението към децата, към възрастните, социално слабите са белег за цивилизовано общество.

Повишаваме пенсии, стипендии за ученици, облекчаваме данъчната тежест за деца и за деца с увреждания, увери Радев. "Това са приоритети, от които не само не трябва да отстъпваме, но и да

Министерският съвет ще приеме Бюджета за 2027 г. Той е израз да получим труден баланс между противостоящите цели, на стремежа ни да пречупим тренда на главоломно растящите публични разходи. Да намалим дефицита и да увеличаваме доходите и социалната подкрепа, каза премиерът Румен Радев.