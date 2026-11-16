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Ремонт на "Тракия": Движението към Бургас остава само в една лента

Ремонт на "Тракия": Движението към Бургас остава само в една лента
стопкадър/нова

От 7:30 до 17:00 часа активната и аварийната лента между 139-и и 141-ви километър са с ограничено движение

Временна организация на движението е въведена на автомагистрала "Тракия" на 16 ноември заради частични ремонтни дейности по асфалтовата настилка. Ограничението засяга участъка между 139-и и 141-ви километър в посока Бургас, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

От 7:30 до 17:00 часа преминаването през активната и аварийната лента е ограничено, като движението се осъществява единствено в изпреварващата лента.

Ремонтните дейности обхващат приблизително два километра от автомагистралата. Временната организация на движението е необходима за извършването на частични ремонти на пътната настилка.

От АПИ призовават водачите да шофират с повишено внимание, да спазват въведените ограничения на скоростта и да следват пътната сигнализация в ремонтирания участък.

Шофьорите, които пътуват в посока Бургас, трябва да имат предвид временната промяна в организацията на движението до приключване на ремонтните дейности.

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