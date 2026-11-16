Ловро Майер пречупи Чехия в края, Хърватия ще играе бараж за оставане в Лига А

Хърватия победи Чехия с 2:1 в последния кръг на група А3 в Лигата на нациите. Домакините завършиха трети и ще играят бараж за оставане в Лига А, а чехите останаха последни и изпаднаха в Лига В.

Хърватите поведоха още при първата си сериозна атака. Матео Ковачич намери Дион Бельо, който подаде към Иван Перишич. Ветеранът стреля с левия крак в далечния ъгъл за 1:0. Чехия беше близо до изравняването, когато Идрис Хопи засече центриране на Владимир Цоуфал, но топката мина покрай вратата.

В края на първото полувреме Антонин Кински спаси удари отблизо на Бельо и Йошко Гвардиол. След почивката Петар Сучич и Ковачич стреляха встрани, а чешкият вратар се намеси и при опита на влезлия като резерва Игор Матанович.

Шест минути преди края на редовното време Адам Хложек намери пространство в наказателното поле и стреля. Топката рикошира и прехвърли Доминик Ливакович за 1:1. По-малко от три минути по-късно Лука Вушкович намери непокрития Ловро Майер, който насочи топката в далечния ъгъл за крайното 2:1.

Хърватия щеше да запази третото място и при равенство. За Чехия поражението беше осмо в последните девет международни мача.