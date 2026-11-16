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ЕС и Украйна обсъждат нов пакет от спешна зимна помощ за страната

ЕС и Украйна обсъждат нов пакет от спешна зимна помощ за страната
АР/БТА

Това съобщи украинският премиер Сергий Корецки

Украйна и Европейският съюз обсъждат подготовката на пакет от спешна зимна помощ за страната, насочен към справяне с последиците от руските атаки срещу градове и региони. Това съобщи украинският премиер Сергий Корецки в публикация в Telegram, цитиран от Укринформ.

Предвижда се помощта да включва генератори, зарядни станции и автобуси, както и подкрепа за укрепването на мостове и осигуряването на надеждни транспортни връзки през река Днепър. По думите на Корецки тези ресурси са от ключово значение за справянето с последиците от руските нападения в Киев, Днепър, Запорожие, Харков, Одеса и други населени места.

Украинският министър-председател посочва, че при последните руски удари по електропроводи и подстанции в Запорожка и Днепропетровска област стотици хиляди души са останали без електрозахранване. Ситуацията остава изключително тежка, като аварийните екипи работят непрекъснато за възстановяване на електроподаването след всяка атака.

Корецки подчертава, че получаването на допълнителна подкрепа от международните партньори в кратки срокове е от стратегическо значение за Украйна.

Той съобщава още, че по време на предстоящите си разговори в Брюксел с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще бъдат обсъдени основните параметри на помощния пакет. Очакванията на украинското правителство са решението да бъде взето възможно най-скоро, за да започнат и първите доставки.

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