Новини
Търси
Подкаст
Свят

Мерц призова Тръмп да не изключва Европа от преговорите с Путин

Мерц призова Тръмп да не изключва Европа от преговорите с Путин
АР/БТА

Той отправи директен призив към Вашингтон да запази координацията с европейските партньори и Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц призова американския президент Доналд Тръмп да координира действията си с европейските съюзници и да не предприема неочаквани ходове по време на предстоящите разговори с руския президент Владимир Путин за Украйна, пише Ройтерс.

Очаква се срещата между двамата лидери да се състои следващата седмица в Китай.

Изказването на Мерц беше направено в кулоарите на среща на европейските лидери в Дъблин. Германският канцлер изрази опасения, че разговорите могат да повторят сценария от предишната среща на върха между Тръмп и Путин в Анкъридж.

„Някои тук се опасяват, че това може да се превърне във втори момент на Анкъридж“, заяви Мерц.

Той отправи директен призив към Вашингтон да запази координацията с европейските партньори и Украйна.

„Искам да отправя много ясно послание към Съединените щати: моля, без изненади. Продължавайте да действате като част от „Отбор Европа“ и „Отбор Украйна“, подчерта германският канцлер.

Европа трябва да бъде внимателна, за да не попадне в капани, заложени от Москва, ако участва в мирните преговори между Русия и Украйна. Това заяви ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, цитирана от Франс прес.

В навечерието на срещата на върха на 27-те държави членки на ЕС в Дъблин, тя акцентира, че основният приоритет е постигането на прекратяване на огъня. Според нея започването на дискусии по руските претенции за европейската архитектура на сигурността крие сериозен риск. „Тези капани имат за цел да отклонят вниманието ни от липсата на примирие“, подчерта Калас.

Изявлението ѝ идва след като американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф обявиха, че са получили съгласие от Москва за включване на европейски представители в следващия етап от диалога. По-рано вчера те проведоха разговори първо с руския президент Владимир Путин в Москва, а след това и с украинския държавен глава Володимир Зеленски в ирландската столица.

Днес обаче от Кремъл опровергаха твърденията за окончателно решение и уточниха, че ветото върху европейското участие остава в сила. Говорителят Дмитрий Песков обясни, че преди да одобри разширен формат на преговорите, Москва настоява да разбере какви са реалните намерения на Европа и дали тя действително е готова да съдейства за мирния процес.

Още по темата

Кая Калас предупреди Европа за „капани“ от преговори с Русия

Кая Калас предупреди Европа за „капани“ от преговори с Русия

Мерц: Русия започва да осъзнава, че не може да преговаря за Украйна без Европа

Мерц: Русия започва да осъзнава, че не може да преговаря за Украйна без Европа

Володимир Зеленски се срещна с лидерката на демократичната опозиция в Беларус

Володимир Зеленски се срещна с лидерката на демократичната опозиция в Беларус

Марк Рюте: САЩ, Украйна и Европа са единни

Марк Рюте: САЩ, Украйна и Европа са единни

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

„Коалицията на желаещите“ се събира в Берлин, за да координира позицията си за Украйна

„Коалицията на желаещите“ се събира в Берлин, за да координира позицията си за Украйна

Премиерът на Ирландия: Великобритания и Норвегия трябва да участват в мирните преговори за Украйна

Премиерът на Ирландия: Великобритания и Норвегия трябва да участват в мирните преговори за Украйна

Франция призова ЕС да засили натиска върху хутите заради атаките срещу Саудитска Арабия

Франция призова ЕС да засили натиска върху хутите заради атаките срещу Саудитска Арабия

Израел задържа 32-годишен мъж, издирван за убийството на бивш преподавател от Софийския университет

Израел задържа 32-годишен мъж, издирван за убийството на бивш преподавател от Софийския университет

Експлозия на кола в Москва рани бивш помощник на проруски украински политик

Експлозия на кола в Москва рани бивш помощник на проруски украински политик

Водещи

„Коалицията на желаещите“ се събира в Берлин, за да координира позицията си за Украйна

„Коалицията на желаещите“ се събира в Берлин, за да координира позицията си за Украйна

  • Преди 3 минути
Данъчните в САЩ разследват президента на ФИФА

Данъчните в САЩ разследват президента на ФИФА

  • Преди 7 минути
Румен Петков: МВР трябваше да извади патрули на "Тракия" преди трагедията

Румен Петков: МВР трябваше да извади патрули на "Тракия" преди трагедията

  • Преди 11 минути
Иван Демерджиев: Няма да има съкращения на полицаи, работещи на терен

Иван Демерджиев: Няма да има съкращения на полицаи, работещи на терен

  • Преди 11 минути
Премиерът на Ирландия: Великобритания и Норвегия трябва да участват в мирните преговори за Украйна

Премиерът на Ирландия: Великобритания и Норвегия трябва да участват в мирните преговори за Украйна

  • Преди 17 минути
Кенан Йълдъз се завръща в игра до месец

Кенан Йълдъз се завръща в игра до месец

  • Преди 26 минути
Въведоха „зелена вълна“ по бул. „Ген. Владимир Вазов“ в София

Въведоха „зелена вълна“ по бул. „Ген. Владимир Вазов“ в София

Франция призова ЕС да засили натиска върху хутите заради атаките срещу Саудитска Арабия

Франция призова ЕС да засили натиска върху хутите заради атаките срещу Саудитска Арабия

  • Преди 31 минути
Крум Зарков: Не може да се бориш със злоупотребите, като отнемаш правата на хората с увреждания

Крум Зарков: Не може да се бориш със злоупотребите, като отнемаш правата на хората с увреждания

  • Преди 34 минути
Световната ММА звезда Дакота Дичева пристига в Бургас за MAX FIGHT 67

Световната ММА звезда Дакота Дичева пристига в Бургас за MAX FIGHT 67

  • Преди 40 минути
Протест в Плевен с искане за доживотен затвор за шофьора, убил 4-годишно дете

Протест в Плевен с искане за доживотен затвор за шофьора, убил 4-годишно дете

Силният вятър откърти изолация от блок в София, парчета паднаха върху автомобили

Силният вятър откърти изолация от блок в София, парчета паднаха върху автомобили

  • Преди 45 минути
Рафиня: Не искам отново да се контузя

Рафиня: Не искам отново да се контузя

  • Преди 46 минути
Израел задържа 32-годишен мъж, издирван за убийството на бивш преподавател от Софийския университет

Израел задържа 32-годишен мъж, издирван за убийството на бивш преподавател от Софийския университет

  • Преди 49 минути
Експлозия на кола в Москва рани бивш помощник на проруски украински политик

Експлозия на кола в Москва рани бивш помощник на проруски украински политик

  • Преди 56 минути