Мерц призова Тръмп да не изключва Европа от преговорите с Путин

Германският канцлер Фридрих Мерц призова американския президент Доналд Тръмп да координира действията си с европейските съюзници и да не предприема неочаквани ходове по време на предстоящите разговори с руския президент Владимир Путин за Украйна, пише Ройтерс.

Очаква се срещата между двамата лидери да се състои следващата седмица в Китай.

Изказването на Мерц беше направено в кулоарите на среща на европейските лидери в Дъблин. Германският канцлер изрази опасения, че разговорите могат да повторят сценария от предишната среща на върха между Тръмп и Путин в Анкъридж.

„Някои тук се опасяват, че това може да се превърне във втори момент на Анкъридж“, заяви Мерц.

Той отправи директен призив към Вашингтон да запази координацията с европейските партньори и Украйна.

„Искам да отправя много ясно послание към Съединените щати: моля, без изненади. Продължавайте да действате като част от „Отбор Европа“ и „Отбор Украйна“, подчерта германският канцлер.

Европа трябва да бъде внимателна, за да не попадне в капани, заложени от Москва, ако участва в мирните преговори между Русия и Украйна. Това заяви ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, цитирана от Франс прес.

В навечерието на срещата на върха на 27-те държави членки на ЕС в Дъблин, тя акцентира, че основният приоритет е постигането на прекратяване на огъня. Според нея започването на дискусии по руските претенции за европейската архитектура на сигурността крие сериозен риск. „Тези капани имат за цел да отклонят вниманието ни от липсата на примирие“, подчерта Калас.

Изявлението ѝ идва след като американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф обявиха, че са получили съгласие от Москва за включване на европейски представители в следващия етап от диалога. По-рано вчера те проведоха разговори първо с руския президент Владимир Путин в Москва, а след това и с украинския държавен глава Володимир Зеленски в ирландската столица.

Днес обаче от Кремъл опровергаха твърденията за окончателно решение и уточниха, че ветото върху европейското участие остава в сила. Говорителят Дмитрий Песков обясни, че преди да одобри разширен формат на преговорите, Москва настоява да разбере какви са реалните намерения на Европа и дали тя действително е готова да съдейства за мирния процес.