Марк Рюте: Турция ще участва в гаранциите за сигурност на Украйна

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте определи Турция като ключов съюзник с една от най-големите армии и отбранителни индустрии в Европа. Той заяви, че се очаква Анкара да изиграе съществена роля в гаранциите за сигурност на Украйна, веднага щом бъде постигнато мирно споразумение или прекратяване на огъня.

„Турция очевидно е един от ключовите съюзници на НАТО. Тя е част от Алианса почти от самото му създаване, притежава една от най-големите армии и една от най-мощните отбранителни индустриални бази в Европа. Така че Турция е ключов съюзник във всяко отношение и се ползва с високо уважение от останалите 31 съюзници“, заяви Рюте пред журналисти в кулоарите на срещата на върха на Европейската политическа общност в Дъблин.

По думите на генералния секретар европейските държави и Съединените щати са постигнали общи заключения за това как да оформят гаранциите за сигурност на Киев на среща в Париж през януари. В тях се очаква да се включат Турция и други водещи европейски страни с ясната подкрепа на Вашингтон.

„Всичко това по същество е готово. Но сега, разбира се, се нуждаем от мирно споразумение или поне от прекратяване на огъня. Това е целта, за чието постигане всички работят толкова усилено“, подчерта Рюте. Той добави, че всички тези държави са изправени пред една и съща заплаха – от Русия, както и от взаимодействието на Москва със страни като Иран, Китай и Северна Корея.

Рюте отчете, че през 2025 г. и 2026 г. европейските съюзници и Канада са инвестирали допълнителни 250 милиарда долара за отбрана, но подчерта, че са необходими още усилия, оръжейни системи и оборудване, за да може Украйна да премине през зимата и да бъде максимално силна в преговорите с Русия.

Попитан дали Вашингтон има политическата воля да изпраща системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ (Patriot) на Киев, той увери, че всички доставки по програмата PURL за американско оборудване, включително системи „Пейтриът“, продължават без прекъсване.