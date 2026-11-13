Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Земетресение с магнитуд 4,8 разтърси остров Крит

Земетресение с магнитуд 4,8 разтърси остров Крит
Снимка: AP/БТА

Епицентърът е бил на 16 километра юго-югоизточно от Ираклион, а трусът е регистриран на дълбочина от 57,3 километра

Земетресение с магнитуд 4,8 по Рихтер е регистрирано през нощта в района на гръцкия остров Крит, съобщава обществената телевизия ЕРТ.

Трусът е станал в 2:05 ч. местно време. По данни на Геодинамичния институт към Националната обсерватория в Атина епицентърът е бил на 16 километра юго-югоизточно от Ираклион, на дълбочина 57,3 километра.

Няма съобщения за пострадали хора или нанесени материални щети.

 
 
 

Още по темата

Земетресение с магнитуд 4,1 разлюля Турция през нощта

Земетресение с магнитуд 4,1 разлюля Турция през нощта

Земетресение с магнитуд 4,5 по Рихтер е регистрирано в Гърция

Земетресение с магнитуд 4,5 по Рихтер е регистрирано в Гърция

Мощно земетресение разтърси автономния район Тибет в Китай: 16 загинали и стотици срутени къщи

Мощно земетресение разтърси автономния район Тибет в Китай: 16 загинали и стотици срутени къщи

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Антиправителствените протести в Албания продължават вече 166 дни с искане за оставката на Еди Рама

Антиправителствените протести в Албания продължават вече 166 дни с искане за оставката на Еди Рама

Малко селище в Хърватия спечели титлата "Европейско коледно селище" за 2027 г.

Малко селище в Хърватия спечели титлата "Европейско коледно селище" за 2027 г.

Скопие продължава разследването за напускането на Ива Михайлова, но не открива вина на граничната полиция

Скопие продължава разследването за напускането на Ива Михайлова, но не открива вина на граничната полиция

13 ноември: Дата, на която тероризмът напомня за себе си - 4 години след кървавия атентат в Истанбул

13 ноември: Дата, на която тероризмът напомня за себе си - 4 години след кървавия атентат в Истанбул

Военен хеликоптер S-70 се разби в Източна Турция, причината е неизвестна

Военен хеликоптер S-70 се разби в Източна Турция, причината е неизвестна

Водещи

България е на трето място в ЕС по тревога от наркотрафика и употребата на дрога

България е на трето място в ЕС по тревога от наркотрафика и употребата на дрога

  • Преди 3 минути
Ива Петрова: Констатирани са обезпокоителни обстоятелства по експлоатацията на топлопреносната мрежа от "Топлофикация-София"

Ива Петрова: Констатирани са обезпокоителни обстоятелства по експлоатацията на топлопреносната мрежа от "Топлофикация-София"

  • Преди 9 минути
Човек от Гьозтепе става главен скаут на Левски

Човек от Гьозтепе става главен скаут на Левски

  • Преди 9 минути
Петър Волгин пред ТАРАЛЕЖ: Единственото, което искат в Брюксел, е войната в Украйна да продължава

Петър Волгин пред ТАРАЛЕЖ: Единственото, което искат в Брюксел, е войната в Украйна да продължава

  • Преди 11 минути
Португалия подготвя специален жест към Роналдо: Седмата минута ще бъде за капитана

Португалия подготвя специален жест към Роналдо: Седмата минута ще бъде за капитана

  • Преди 11 минути
Светлана Оманова: Ако подобна заплаха търговец отправя към държавата, какво ли е за производителите

Светлана Оманова: Ако подобна заплаха търговец отправя към държавата, какво ли е за производителите

Съдът решава дали да остави в ареста втория обвиняем за убийството на Илиян Филипов

Съдът решава дали да остави в ареста втория обвиняем за убийството на Илиян Филипов

  • Преди 16 минути
Официално: Левски има нов Футболен директор

Официално: Левски има нов Футболен директор

  • Преди 19 минути
Гълъб Донев: Промените в Закона за личната помощ ще бъдат оттеглени

Гълъб Донев: Промените в Закона за личната помощ ще бъдат оттеглени

Адриан Андреев се отказа на четвъртфиналите в Херсонисос

Адриан Андреев се отказа на четвъртфиналите в Херсонисос

  • Преди 28 минути
Кая Калас предупреди Европа за „капани“ от преговори с Русия

Кая Калас предупреди Европа за „капани“ от преговори с Русия

  • Преди 33 минути
Протестът на майките даде резултат: Оттеглят спорните промени за личната помощ?

Протестът на майките даде резултат: Оттеглят спорните промени за личната помощ?

Майки на деца с увреждания искат оттегляне на промените в личната помощ

Майки на деца с увреждания искат оттегляне на промените в личната помощ

Опозицията критикува изказването на шефа на "Кауфланд", не подмина и правителството

Опозицията критикува изказването на шефа на "Кауфланд", не подмина и правителството

БЧК предупреждава за фишинг измама с фалшиви помощи от 300 евро

БЧК предупреждава за фишинг измама с фалшиви помощи от 300 евро

  • Преди 51 минути