Новини
Търси
Подкаст
Общество

Студен фронт носи дъжд и рязко застудяване в страната

Студен фронт носи дъжд и рязко застудяване в страната
pixabay

Валежи се очакват в голяма част от страната, на места ще има гръмотевици, а температурите осезаемо ще се понижат

През следващите 24 часа страната ще попадне под влиянието на студен атмосферен фронт. Още през нощта облачността ще се увеличава от северозапад, като на места в Северна България и Софийското поле ще превали дъжд. По-значителни количества се очакват в североизточните райони.

Вятърът постепенно ще отслабне, но в Дунавската равнина ще се ориентира от северозапад и ще бъде умерен. Минималните температури ще са между 7° и 12°, като в Югоизточна България ще останат малко по-високи. В София термометрите ще показват около .

Утре времето ще остане предимно облачно, а в сутрешните часове в равнинните райони ще има мъгли. На много места ще вали, като в Централна и Източна България се очакват и гръмотевици. По-интензивни ще бъдат явленията в югоизточната част на страната.

Вятърът ще е умерен, предимно от северозапад, а в Източна България - от север-североизток. С него ще нахлува студен въздух и температурите осезаемо ще се понижат. Към 14:00 ч. стойностите ще са между 8° и 10° в голяма част от Северна България и 16°-18° в южните райони. В София се очакват около .

Преди обяд дъждът ще спре първо в северозападните райони, а облачността постепенно ще се разкъсва и намалява.

В планините ще преобладава облачно време с валежи от дъжд, а над 1700 метра те ще преминават в сняг. Вятърът ще бъде умерен до силен от северозапад, което ще доведе до осезаемо понижение на температурите. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около , а на 2000 метра - около .

По българското Черноморие също ще бъде облачно, като се очакват валежи от дъжд. По южното крайбрежие те ще бъдат по-обилни и придружени от гръмотевици. Вятърът ще е умерен от север-североизток. Максималните температури ще достигнат 12°-13° по северното крайбрежие и 17°-19° по южното. Морската вода ще бъде с температура 15°-16°, а вълнението ще достигне 3 бала.

Още по темата

До 17 ноември частично променят движението по АМ "Тракия" в Софийско

До 17 ноември частично променят движението по АМ "Тракия" в Софийско

Почитаме свети Йоан Златоуст - духовникът, оставил трайна следа в историята на християнството

Почитаме свети Йоан Златоуст - духовникът, оставил трайна следа в историята на християнството

Ден на отворените врати на полигон "Кабиле" край Ямбол на 18 ноември

Ден на отворените врати на полигон "Кабиле" край Ямбол на 18 ноември

Земеделци сигнализират за липсващи авансови плащания по Кампания 2026

Земеделци сигнализират за липсващи авансови плащания по Кампания 2026

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

България е на трето място в ЕС по тревога от наркотрафика и употребата на дрога

България е на трето място в ЕС по тревога от наркотрафика и употребата на дрога

Светлана Оманова: Ако подобна заплаха търговец отправя към държавата, какво ли е за производителите

Светлана Оманова: Ако подобна заплаха търговец отправя към държавата, какво ли е за производителите

Съдът решава дали да остави в ареста втория обвиняем за убийството на Илиян Филипов

Съдът решава дали да остави в ареста втория обвиняем за убийството на Илиян Филипов

Гълъб Донев: Промените в Закона за личната помощ ще бъдат оттеглени

Гълъб Донев: Промените в Закона за личната помощ ще бъдат оттеглени

Майки на деца с увреждания искат оттегляне на промените в личната помощ

Майки на деца с увреждания искат оттегляне на промените в личната помощ

Водещи

България е на трето място в ЕС по тревога от наркотрафика и употребата на дрога

България е на трето място в ЕС по тревога от наркотрафика и употребата на дрога

  • Преди 7 минути
Ива Петрова: Констатирани са обезпокоителни обстоятелства по експлоатацията на топлопреносната мрежа от "Топлофикация-София"

Ива Петрова: Констатирани са обезпокоителни обстоятелства по експлоатацията на топлопреносната мрежа от "Топлофикация-София"

  • Преди 12 минути
Човек от Гьозтепе става главен скаут на Левски

Човек от Гьозтепе става главен скаут на Левски

  • Преди 13 минути
Петър Волгин пред ТАРАЛЕЖ: Единственото, което искат в Брюксел, е войната в Украйна да продължава

Петър Волгин пред ТАРАЛЕЖ: Единственото, което искат в Брюксел, е войната в Украйна да продължава

  • Преди 15 минути
Португалия подготвя специален жест към Роналдо: Седмата минута ще бъде за капитана

Португалия подготвя специален жест към Роналдо: Седмата минута ще бъде за капитана

  • Преди 15 минути
Светлана Оманова: Ако подобна заплаха търговец отправя към държавата, какво ли е за производителите

Светлана Оманова: Ако подобна заплаха търговец отправя към държавата, какво ли е за производителите

Съдът решава дали да остави в ареста втория обвиняем за убийството на Илиян Филипов

Съдът решава дали да остави в ареста втория обвиняем за убийството на Илиян Филипов

  • Преди 20 минути
Официално: Левски има нов Футболен директор

Официално: Левски има нов Футболен директор

  • Преди 23 минути
Гълъб Донев: Промените в Закона за личната помощ ще бъдат оттеглени

Гълъб Донев: Промените в Закона за личната помощ ще бъдат оттеглени

Адриан Андреев се отказа на четвъртфиналите в Херсонисос

Адриан Андреев се отказа на четвъртфиналите в Херсонисос

  • Преди 31 минути
Кая Калас предупреди Европа за „капани“ от преговори с Русия

Кая Калас предупреди Европа за „капани“ от преговори с Русия

  • Преди 36 минути
Протестът на майките даде резултат: Оттеглят спорните промени за личната помощ?

Протестът на майките даде резултат: Оттеглят спорните промени за личната помощ?

Майки на деца с увреждания искат оттегляне на промените в личната помощ

Майки на деца с увреждания искат оттегляне на промените в личната помощ

Опозицията критикува изказването на шефа на "Кауфланд", не подмина и правителството

Опозицията критикува изказването на шефа на "Кауфланд", не подмина и правителството

БЧК предупреждава за фишинг измама с фалшиви помощи от 300 евро

БЧК предупреждава за фишинг измама с фалшиви помощи от 300 евро

  • Преди 55 минути