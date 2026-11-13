Студен фронт носи дъжд и рязко застудяване в страната

През следващите 24 часа страната ще попадне под влиянието на студен атмосферен фронт. Още през нощта облачността ще се увеличава от северозапад, като на места в Северна България и Софийското поле ще превали дъжд. По-значителни количества се очакват в североизточните райони.

Вятърът постепенно ще отслабне, но в Дунавската равнина ще се ориентира от северозапад и ще бъде умерен. Минималните температури ще са между 7° и 12°, като в Югоизточна България ще останат малко по-високи. В София термометрите ще показват около 7°.

Утре времето ще остане предимно облачно, а в сутрешните часове в равнинните райони ще има мъгли. На много места ще вали, като в Централна и Източна България се очакват и гръмотевици. По-интензивни ще бъдат явленията в югоизточната част на страната.

Вятърът ще е умерен, предимно от северозапад, а в Източна България - от север-североизток. С него ще нахлува студен въздух и температурите осезаемо ще се понижат. Към 14:00 ч. стойностите ще са между 8° и 10° в голяма част от Северна България и 16°-18° в южните райони. В София се очакват около 9°.

Преди обяд дъждът ще спре първо в северозападните райони, а облачността постепенно ще се разкъсва и намалява.

В планините ще преобладава облачно време с валежи от дъжд, а над 1700 метра те ще преминават в сняг. Вятърът ще бъде умерен до силен от северозапад, което ще доведе до осезаемо понижение на температурите. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 7°, а на 2000 метра - около 3°.

По българското Черноморие също ще бъде облачно, като се очакват валежи от дъжд. По южното крайбрежие те ще бъдат по-обилни и придружени от гръмотевици. Вятърът ще е умерен от север-североизток. Максималните температури ще достигнат 12°-13° по северното крайбрежие и 17°-19° по южното. Морската вода ще бъде с температура 15°-16°, а вълнението ще достигне 3 бала.