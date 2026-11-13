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Почитаме свети Йоан Златоуст - духовникът, оставил трайна следа в историята на християнството

Почитаме свети Йоан Златоуст - духовникът, оставил трайна следа в историята на християнството
pixabay

Православната църква отдава почит на един от най-видните си отци и учители, известен с красноречивите си проповеди

Днес, 13 ноември, Православната църква почита свети Йоан ЗлатоустЦариградски архиепископ и един от най-видните отци и учители на християнската църква.

Със своето изключително красноречие, силна вяра и непримиримост към несправедливостта той оставя трайна следа в историята. Заради въздействащите си проповеди получава прозвището Златоуст.

Роден около 347 г. в Антиохия, на територията на днешна Турция, тогава част от Римската империя, свети Йоан остава без баща още в ранна възраст. За възпитанието му се грижи майка му Антуса, която го запознава с християнските добродетели.

Въпреки отличното си образование, той избира духовния път и посвещава живота си на вярата. Прекарва известно време като отшелник, отдавайки се на молитва, пост и изучаване на Свещеното писание.

След този период се завръща в Антиохия, където първо е ръкоположен за дякон, а впоследствие и за свещеник.

Словото му привлича множество вярващи, а в проповедите си той насърчава милосърдието, смирението, справедливостта и грижата за бедните.

През 398 г. свети Йоан е избран за архиепископ на Константинопол.

Въпреки високото си духовно положение, Йоан Златоуст запазва скромния си начин на живот и не се страхува открито да критикува разкоша, злоупотребата с власт и несправедливостта.

Проповедите му предизвикват недоволство сред влиятелни личности, сред които и императрица Евдоксия. Заради конфликтите с императорския двор и част от духовенството той е свален от поста си и изпратен на заточение.

Първоначално недоволството на народа води до възстановяването му на поста, но по-късно светецът отново е прогонен. През 407 г. умира по време на тежкото си пътуване към мястото на заточението.

До наши дни са съхранени стотици негови проповеди и богословски трудове. Неговото име носи и светата Литургия на свети Йоан Златоуст - най-често отслужваната в православните храмове.

В България честването е преди всичко църковен празник, посветен на духовното слово, милосърдието и християнските добродетели.

По този повод в православните храмове се отслужват молитви и богослужения в чест на свети Йоан Златоуст. Вярващите имат възможност да запалят свещ за здраве и благополучие и да отправят молитва за своите близки.

Почитта към свети Йоан Златоуст е свързана и с неговото учение, че християнската вяра намира израз не само в молитвата, но и в отношението към околните.

В проповедите си той неведнъж подчертава отговорността на заможните към бедните, значението на справедливостта и нуждата всеки човек да се противопоставя на злото.

Паметта му остава повод за размисъл върху силата на словото, състраданието и значението на добрите дела.

На тази дата своя небесен покровител почитат предимно хората, носещи името Йоан и неговите производни.

Според някои именни календари сред празнуващите са още Йоана, Иван, Ивана, Иванка и други сродни имена.

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