Станка Златева отказа да предостави генерално пълномощно на Тодор Ангелов

Станка Златева излезе с позиция по повод публичните призиви да предостави генерално пълномощно на Тодор Ангелов. Бившият председател на Българската федерация по борба заяви, че не възнамерява да пречи на работата на федерацията и клубовете, но няма да делегира неограничени правомощия за управление на средствата.

В позицията се посочва, че като член на вписания Управителен съвет Ангелов може да се заеме с подготовката на спортния календар и кандидатстването за държавно финансиране в подкрепа на клубовете. От ръководството допълват, че служителите на федерацията ще подготвят необходимите нормативни документи.

Златева обаче определя генералното пълномощно като различен въпрос, особено когато става дума за финансовото управление. „Тя не може да поема отговорност за евентуални финансови злоупотреби, извършвани от нейно име и без нейния контрол“, се казва в позицията.

В нея се отправят и твърдения за установени финансови проблеми и задължения към свързани дружества след проверки на Министерството на младежта и спорта. Това са оценки на досегашното ръководство, което призова решенията във федерацията да се вземат прозрачно и в рамките на закона.

„Българската борба има нужда от единство, но единство около правила, прозрачност и отговорност. Не около безконтролното разпореждане с нейните средства“, се казва още в изявлението.

От позицията става ясно, че Златева призовава личните противопоставяния да бъдат оставени настрана и вниманието да се насочи към клубовете, треньорите и състезателите. В заключение досегашното ръководство заявява, че федерацията се нуждае от реална работа, а не от генерални пълномощни.