Скопие продължава разследването за напускането на Ива Михайлова, но не открива вина на граничната полиция

Разследването за начина, по който Ива Михайлова е напуснала Северна Македония, продължава, но засега няма данни за нарушения от страна на граничната полиция или полицейското управление в Кочани. Това заяви министърът на вътрешните работи на Северна Македония Панче Тошковски в интервю за телевизия "Сител".

По думите му Михайлова не е напуснала страната по законен ред и няма регистрирано излизане от Северна Македония през 2026 г. Тошковски посочи, че информацията, получена от българската гранична полиция, също не показва официално влизане на Михайлова в България през тази година.

Министърът заяви, че охранителните камери на граничните пунктове и по пътните маршрути не са засекли нито Михайлова, нито адвоката ѝ в периода от последната им поява в бар в Кочани до появата на жената в българските медии на 12 октомври.

"През този критичен интервал от време нито една камера не я е заснела, камо ли полицаи да я поздравяват или да й казват колко е важна", заяви Тошковски.

Той отхвърли разпространяваните твърдения по случая и обвини България, без да представи доказателства в подкрепа на обвинението си, че защитава заподозрени и осъдени престъпници.

Според него "разпространяваната пропаганда не може да засенчи основната теза, че държава членка на Европейския съюз, наш (на Северна Македония) съсед, през годините се превръща в защитник на заподозрени и осъдени престъпници".

Тошковски заяви още, че "до момента на бягството си" Михайлова е спазвала наложените ѝ мерки за неотклонение и редовно се е явявала в полицейското управление в Кочани в определените от съда срокове.

Срещу Ива Михайлова, която има българско и северномакедонско гражданство, се води дело в съда в Кочани за участието ѝ в катастрофа със смъртен случай. През октомври 2025 г. паспортите ѝ са отнети, наложена ѝ е забрана да напуска Кочани и е включена в списъка на Министерството на вътрешните работи на Северна Македония със забрана за напускане на страната.

На 12 октомври стана известно, че Михайлова се намира в България. Още същия ден тя е приета в болница "Пирогов", което предизвика напрежение между София и Скопие.

Пред българските медии Михайлова и адвокатът ѝ Николай Димитров заявиха, че са преминали през граничен контролно-пропускателен пункт, като тя се е легитимирала с личните си карти, издадени от България и Северна Македония.

Версията им обаче се разминава с информацията на северномакедонското вътрешно министерство, според която в системите на граничната полиция няма регистрирано излизане на Михайлова от страната.

По искане на прокуратурата съдът в Кочани промени мярката ѝ за неотклонение в 30-дневно задържане под стража. Междувременно Министерството на вътрешните работи на Северна Македония я обяви за международно издирване.