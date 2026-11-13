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Скопие продължава разследването за напускането на Ива Михайлова, но не открива вина на граничната полиция

Скопие продължава разследването за напускането на Ива Михайлова, но не открива вина на граничната полиция
Снимка: БТА

Вътрешният министър Панче Тошковски твърди, че излизането ѝ от Северна Македония не е регистрирано в системите на граничните власти, а българската страна не отчита официално влизане през 2026 г.

Разследването за начина, по който Ива Михайлова е напуснала Северна Македония, продължава, но засега няма данни за нарушения от страна на граничната полиция или полицейското управление в Кочани. Това заяви министърът на вътрешните работи на Северна Македония Панче Тошковски в интервю за телевизия "Сител".

По думите му Михайлова не е напуснала страната по законен ред и няма регистрирано излизане от Северна Македония през 2026 г. Тошковски посочи, че информацията, получена от българската гранична полиция, също не показва официално влизане на Михайлова в България през тази година.

Министърът заяви, че охранителните камери на граничните пунктове и по пътните маршрути не са засекли нито Михайлова, нито адвоката ѝ в периода от последната им поява в бар в Кочани до появата на жената в българските медии на 12 октомври.

"През този критичен интервал от време нито една камера не я е заснела, камо ли полицаи да я поздравяват или да й казват колко е важна", заяви Тошковски.

Той отхвърли разпространяваните твърдения по случая и обвини България, без да представи доказателства в подкрепа на обвинението си, че защитава заподозрени и осъдени престъпници.

Според него "разпространяваната пропаганда не може да засенчи основната теза, че държава членка на Европейския съюз, наш (на Северна Македония) съсед, през годините се превръща в защитник на заподозрени и осъдени престъпници".

Тошковски заяви още, че "до момента на бягството си" Михайлова е спазвала наложените ѝ мерки за неотклонение и редовно се е явявала в полицейското управление в Кочани в определените от съда срокове.

Срещу Ива Михайлова, която има българско и северномакедонско гражданство, се води дело в съда в Кочани за участието ѝ в катастрофа със смъртен случай. През октомври 2025 г. паспортите ѝ са отнети, наложена ѝ е забрана да напуска Кочани и е включена в списъка на Министерството на вътрешните работи на Северна Македония със забрана за напускане на страната.

На 12 октомври стана известно, че Михайлова се намира в България. Още същия ден тя е приета в болница "Пирогов", което предизвика напрежение между София и Скопие.

Пред българските медии Михайлова и адвокатът ѝ Николай Димитров заявиха, че са преминали през граничен контролно-пропускателен пункт, като тя се е легитимирала с личните си карти, издадени от България и Северна Македония.

Версията им обаче се разминава с информацията на северномакедонското вътрешно министерство, според която в системите на граничната полиция няма регистрирано излизане на Михайлова от страната.

По искане на прокуратурата съдът в Кочани промени мярката ѝ за неотклонение в 30-дневно задържане под стража. Междувременно Министерството на вътрешните работи на Северна Македония я обяви за международно издирване.

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