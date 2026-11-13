Ново отлагане на противогрипните ваксини за аптеките

Пристигнаха ваксините за личните лекари, но хората продължават да търсят ваксини, непрекъснато се обаждат и се надяват те да пристигнат.

Това заяви председателят на Управителния съвет на Асоциацията на собствениците на аптеки в България Николай Костов пред БНТ.

"По последна информация в понеделник или вторник противогрипните ваксини ще пристигнат при дистрибуторите и ще са необходими още един или два дни, за да стигнат до аптеките. Трябваше да бъдат доставени до днес, 13 ноември, но има ново отлагане. Според мен министерството трябва да проведе спешни разговори с притежателите на разрешенията за употреба и да изиска от тях гаранции, че тези количества ще бъдат доставени навреме за ваксинационната кампания", каза Николай Костов.

Общото количество осигурени противогрипни ваксини достига 547 504 дози, от които 500 000 са инжекционни.Към момента по програмите са приложени общо 108 518 дози, от които 20 484 са назални.

Министерството на здравеопазването напомня, че ноември е подходящ месец за ваксинация срещу грип. Имунизациите по националните програми се извършват от началото на октомври до края на март на следващата година.

Ваксинацията се препоръчва както преди началото, така и по време на грипния сезон. Тя намалява риска от усложнения и прием в болница вследствие на грип.