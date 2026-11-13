Новини
Търси
Подкаст
Здраве

Ново отлагане на противогрипните ваксини за аптеките

Ново отлагане на противогрипните ваксини за аптеките
pixabay

"По последна информация в понеделник или вторник противогрипните ваксини ще пристигнат при дистрибуторите и ще са необходими още един или два дни, за да стигнат до аптеките", каза председателят на Управителния съвет на Асоциацията на собствениците на аптеки в България Николай Костов

Пристигнаха ваксините за личните лекари, но хората продължават да търсят ваксини, непрекъснато се обаждат и се надяват те да пристигнат.

Това заяви председателят на Управителния съвет на Асоциацията на собствениците на аптеки в България Николай Костов пред БНТ.

"По последна информация в понеделник или вторник противогрипните ваксини ще пристигнат при дистрибуторите и ще са необходими още един или два дни, за да стигнат до аптеките. Трябваше да бъдат доставени до днес, 13 ноември, но има ново отлагане. Според мен министерството трябва да проведе спешни разговори с притежателите на разрешенията за употреба и да изиска от тях гаранции, че тези количества ще бъдат доставени навреме за ваксинационната кампания", каза Николай Костов.

Общото количество осигурени противогрипни ваксини достига 547 504 дози, от които 500 000 са инжекционни.Към момента по програмите са приложени общо 108 518 дози, от които 20 484 са назални.

Министерството на здравеопазването напомня, че ноември е подходящ месец за ваксинация срещу грип. Имунизациите по националните програми се извършват от началото на октомври до края на март на следващата година.

Ваксинацията се препоръчва както преди началото, така и по време на грипния сезон. Тя намалява риска от усложнения и прием в болница вследствие на грип.

Още по темата

Последните 300 000 дози противогрипни ваксини вече се доставят до личните лекари

Последните 300 000 дози противогрипни ваксини вече се доставят до личните лекари

Противогрипните ваксини не достигат: Очакват се още 30 000 дози за аптеките

Противогрипните ваксини не достигат: Очакват се още 30 000 дози за аптеките

Доц. Ангел Кунчев: Недостигът на противогрипни ваксини не е заради административен пропуск

Доц. Ангел Кунчев: Недостигът на противогрипни ваксини не е заради административен пропуск

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Здраве

В стабилно състояние са 16 души, пострадали в катастрофата на АМ "Тракия"

В стабилно състояние са 16 души, пострадали в катастрофата на АМ "Тракия"

Изписват още четирима от пострадалите в катастрофата с над 50 коли на "Тракия"

Изписват още четирима от пострадалите в катастрофата с над 50 коли на "Тракия"

Последните 300 000 дози противогрипни ваксини вече се доставят до личните лекари

Последните 300 000 дози противогрипни ваксини вече се доставят до личните лекари

Какъв е новият вид инсулин и какви са здравните ефекти

Какъв е новият вид инсулин и какви са здравните ефекти

Учени разработиха кръвен тест, който следи рака на белия дроб без биопсия

Учени разработиха кръвен тест, който следи рака на белия дроб без биопсия

Водещи

Христо Мусков изтегли 40-тонен самолет и подобри рекорда на Гинес

Христо Мусков изтегли 40-тонен самолет и подобри рекорда на Гинес

  • Преди 6 минути
Левски следи ситуацията с национал

Левски следи ситуацията с национал

  • Преди 8 минути
В област Монтана ще бъдат разкрити нови здравно-социални услуги за 43 възрастни хора

В област Монтана ще бъдат разкрити нови здравно-социални услуги за 43 възрастни хора

Меси е сред финалистите за МВП в МЛС

Меси е сред финалистите за МВП в МЛС

  • Преди 22 минути
Голямо количество недекларирани и „маркови“ стоки задържаха на митницата във Варна

Голямо количество недекларирани и „маркови“ стоки задържаха на митницата във Варна

Предстои голяма трансферна битка за германски национал

Предстои голяма трансферна битка за германски национал

  • Преди 25 минути
Радев: България подкрепя декларацията за европейската сигурност, но имаме резерви в преамбюла

Радев: България подкрепя декларацията за европейската сигурност, но имаме резерви в преамбюла

  • Преди 33 минути
Алекс Ганчев се класира за първия си финал на турнир от сериите "Чалънджър“

Алекс Ганчев се класира за първия си финал на турнир от сериите "Чалънджър“

  • Преди 37 минути
ГЕРБ предлага компенсации за тока на студентските общежития, училищата и храмовете

ГЕРБ предлага компенсации за тока на студентските общежития, училищата и храмовете

Черно море стартира благотворителна кампания в подкрепа на бивш свой футболист

Черно море стартира благотворителна кампания в подкрепа на бивш свой футболист

  • Преди 43 минути
Въвеждат временни ограничения за тежкотоварните автомобили по АМ „Хемус“

Въвеждат временни ограничения за тежкотоварните автомобили по АМ „Хемус“

  • Преди 52 минути
Митов: Таблата за предупреждение на „Тракия“ са доставени, но не са монтирани вече осем месеца

Митов: Таблата за предупреждение на „Тракия“ са доставени, но не са монтирани вече осем месеца

Мирчев обвини управляващите в страх от Москва заради резервите на България към френска инициатива за сигурност

Мирчев обвини управляващите в страх от Москва заради резервите на България към френска инициатива за сигурност

  • Преди 56 минути
Везенков изпревари Спанулис и стана най-резултатният играч на Олимпиакос в Евролигата

Везенков изпревари Спанулис и стана най-резултатният играч на Олимпиакос в Евролигата

  • Преди 57 минути
Димитър Стоянов: Приехме бюджет за отбраната от 2,23 % от БВП на страната

Димитър Стоянов: Приехме бюджет за отбраната от 2,23 % от БВП на страната