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Земетресение с магнитуд 4,8 разтърси остров Крит

Земетресение с магнитуд 4,8 разтърси остров Крит
Снимка: AP/БТА

Епицентърът е бил на 16 километра юго-югоизточно от Ираклион, а трусът е регистриран на дълбочина от 57,3 километра

Земетресение с магнитуд 4,8 по Рихтер е регистрирано през нощта в района на гръцкия остров Крит, съобщава обществената телевизия ЕРТ.

Трусът е станал в 2:05 ч. местно време. По данни на Геодинамичния институт към Националната обсерватория в Атина епицентърът е бил на 16 километра юго-югоизточно от Ираклион, на дълбочина 57,3 километра.

Няма съобщения за пострадали хора или нанесени материални щети.

 
 
 

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