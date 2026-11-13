Земетресение с магнитуд 4,8 разтърси остров Крит

Земетресение с магнитуд 4,8 по Рихтер е регистрирано през нощта в района на гръцкия остров Крит, съобщава обществената телевизия ЕРТ.

Трусът е станал в 2:05 ч. местно време. По данни на Геодинамичния институт към Националната обсерватория в Атина епицентърът е бил на 16 километра юго-югоизточно от Ираклион, на дълбочина 57,3 километра.

Няма съобщения за пострадали хора или нанесени материални щети.