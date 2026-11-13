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Иран заяви, че е унищожил радарна система на САЩ в Бахрейн

Иран заяви, че е унищожил радарна система на САЩ в Бахрейн
Снимка: AP/БТА

Техеран твърди, че е унищожил американска радарна система в отговор на въздушна атака срещу телекомуникационна кула в Южен Иран

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че е атакувал американска радарна система за ранно предупреждение в Бахрейн, предаде Франс прес. Твърдението е било излъчено тази сутрин по иранската държавна телевизия.

САЩ и Бахрейн засега не са потвърдили информацията за атаката срещу американското съоръжение в малкия архипелаг в Персийския залив. Военни бази и други обекти в Бахрейн са били атакувани няколко пъти през последните месеци на фона на войната в Близкия изток, започнала в края на февруари с американско-израелски удари срещу Иран.

КГИР заяви, че атаката е извършена от неговите аерокосмически сили и е била отговор на удар срещу телекомуникационна кула в Сирик, пристанищен град в Южен Иран.

"Преди няколко часа бойци на аерокосмическите сили на КГИР атакуваха и унищожиха радар за ранно предупреждение на американските агресори на остров Бахрейн, в отговор на вражеска въздушна атака срещу телекомуникационна кула в Сирик (пристанищен град в Южен Иран)", уточни КГИР в изявлението си.

Революционната гвардия отправи и предупреждение към САЩ във връзка с действията им в региона.

"Това е сериозно предупреждение срещу врага агресор да прекрати въздушните провокации и контрабандата на петрол през Ормузкия проток", добавя Революционната гвардия.

Напрежението около Ормузкия проток остава един от ключовите елементи в конфликта, тъй като през стратегическия морски маршрут преди войната е преминавала около една пета от световните доставки на петрол и газ.

Централното военно командване на САЩ (СЕНТКОМ) заяви през октомври, че е помогнало на държави от Залива да изнесат през протока 1,5 млрд. барела петрол от лятото насам.

На фона на конфликта Техеран е установил контрол върху стратегическия морски път, докато САЩ са наложили блокада на иранските пристанища и ескортират петролните танкери, преминаващи през Ормузкия проток.

 

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