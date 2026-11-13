САЩ работят за най-мащабната размяна на военнопленници между Русия и Украйна

Американският емисар Джаред Къшнър заяви, че САЩ работят за осъществяването на най-мащабната размяна на военнопленници от началото на войната между Русия и Украйна, предаде Ройтерс.

Къшнър потвърди и че Москва и Киев са се съгласили в следващия кръг от преговорите да участват европейски държави. По думите му разширяването на формата ще позволи да бъдат обсъдени както териториалните спорове, така и по-широките въпроси за бъдещата архитектура на сигурността в Европа.

"Работим и за осъществяването на това, което би било най-мащабната размяна на военнопленници от началото на войната, с потенциалната възможност хиляди хора да се съберат отново със семействата си", написа Къшнър в социалната мрежа Екс. Той не даде подробности за договореностите.

Американският емисар изрази надежда, че следващият кръг ще бъде насочен към постигане на прекратяване на огъня и намаляване на напрежението между двете страни.

Разширяването на преговорите с европейско участие ще даде възможност да бъдат обсъдени "по-широките въпроси, свързани със следвоенната архитектура на сигурността в Европа, наред с териториалните спорове между Украйна и Русия", заяви Къшнър.

Той посочи, че Вашингтон е окуражен от постигнатия напредък, но предупреди, че между Москва и Киев все още има значителни разногласия.

Украинският президент Володимир Зеленски приветства участието на европейски представители в следващия кръг от преговорите. Той подчерта значението на възобновяването на дипломатическия процес след преговорите в Абу Даби тази седмица, които бяха първите директни разговори между двете страни от девет месеца.

По-рано американският пратеник Стив Уиткоф заяви, че руският президент Владимир Путин е дал съгласие европейски представители да се присъединят към следващия кръг от преговорите. По думите на Уиткоф Путин е призовал Вашингтон да работи с европейските си съюзници, за да установи дали те искат мир или война в Украйна.

Къшнър и Уиткоф посетиха Москва, където разговаряха с Путин, а след това отпътуваха за Дъблин, за да се срещнат със Зеленски.

Къшнър заяви още, че трайното прекратяване на бойните действия ще изисква надеждни гаранции за сигурност и "взаимни" ангажименти за деескалация, които да ограничат риска от нов конфликт.

Москва и Киев признават, че въпреки известния напредък остават сериозни различия, най-вече по териториалните въпроси. Русия контролира около една пета от територията на Украйна, докато Киев отказва да отстъпи останалата част от източния украински регион Донбас.