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На спешния телефон 112 са подадени 78 сигнала, свързани с катастрофата на „Тракия"

На спешния телефон 112 са подадени 78 сигнала, свързани с катастрофата на „Тракия"
БТА

Първият сигнал за катастрофата е подаден в 7:01 ч., секунди след удара от системата eCall с предоставени координати на местоположението на инцидента

На единния европейски номер за спешни повиквания 112 са регистрирани 31 618 регламентирани повиквания за изминалата седмица, от които 78 са свързани с тежката катастрофа с десетки ранени и жертви на АМ „Тракия“. Това съобщиха от Дирекция „Национална система 112“ към Министерството на вътрешните работи.

Първият сигнал за катастрофата е подаден в 7:01 ч., секунди след удара от системата eCall с предоставени координати на местоположението на инцидента. Почти паралелно постъпва втори сигнал от iPhone, също с предоставени координати. Подадените за катастрофата сигнали от eCall са три, от iPhone – четири, допълват от дирекцията. 

Припомняме, че две тежки верижни катастрофи станаха във вторник сутринта при гъста мъгла на АМ „Тракия“ край пътен възел „Зимница“, близо до Ямбол.

Загинаха 12 души, а над 50 бяха ранени при пътните произшествия, в които участваха 86 превозни средства. На 11 ноември бе обявен Ден на национален траур.

От общия брой повиквания, 13 743 сигнала са насочени към центровете за Спешна медицинска помощ. Регистрирани са 2155 сигнала за транспортни произшествия, 750 за пожари, 14 за бедствия, 502 за аварии, а за битови и промишлени инциденти пет.

Постъпили са 6734 сигнала за престъпления против личността и 968 за престъпления против собствеността. За рисково шофиране и гонки са подадени 13 сигнала, за изгубени или бедстващи хора 351, за нелегални мигранти/бежанци – шест. Увеличението на подадените сигнали спрямо същия период на 2025 г. е с 10,3%. Към общините за реакция са изпратени 6384 сигнала.

От 6 до 13 ноември са извършени седем мисии по въздух, при които пациенти в тежко състояние получиха възможност за навременно високоспециализирано лечение, допълват от Дирекция „Национална система 112“.

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