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35 пациенти от ранените при катастрофите на АМ "Тракия" остават в болници

35 пациенти от ранените при катастрофите на АМ "Тракия" остават в болници
БТА

Трима са в тежко състояние

35 пациенти от ранените при катастрофите на АМ "Тракия" остават в болници, трима от тях са в тежко състояние, сочат данни на последна обобщена справка на здравното министерство.

Те се лекуват в болниците в Сливен, Бургас и Ямбол.

Днес се очаква да бъдат изписани още шестима от пострадалите - двама от болницата в Ямбол и четирима от болница „Сърце и мозък“ в Бургас. Окончателното решение ще вземат лекуващите лекари, предава БТВ. 

Междувременно продължава разследването на тежката катастрофа. Следователите изясняват как са започнали сблъсъците и каква е ролята на скоростта, дистанцията и условията на пътя.

Предстоят допълнителни разпити на хора, които са били на мястото на произшествието. Разследващите са изискали от Агенция „Пътна инфраструктура“ документите за изграждането и ремонтите на участъка.

Взети са проби от асфалта, а експертизи трябва да установят състоянието на настилката. Иззети са 20 превозни средства за допълнителни огледи.

По думите на изпълняващият функциите директор на националното следствие Мариан Маринов, ще бъдат изготвени над 50 съдебно медицински експертизи.

 

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