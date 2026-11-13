Оранжев и жълт код за силен вятър са обявени в страната

Оранжев код за силен вятър е обявен за девет области в страната, а в 17 области - жълт код, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Оранжев код е в сила за областите Бургас, Варна, Враца, Добрич, Монтана, Стара Загора, Шумен, Хасково и Ямбол. Жълт код е обявен в областите Велико Търново, Видин, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, София-област, София-град и Търговище.

Днес облачността ще е променлива. Ще духа умерен, в Източна България и в близост до северните планински склонове – силен и бурен вятър от юг-югозапад.

Привечер от северозапад облачността ще се увеличи и вплътни и ще започнат валежи от дъжд. Ще бъде топло за периода с максимални температури между 20° и 25°, в местата чувствителни на южен вятър до 27°-28°, а в София – около 21°.