Небето на 13 октомври: оранжев код в седем области, поройни дъждове и сняг в планините

Вторник, 13 октомври, ще бъде един от най-дъждовните и студени дни от началото на есента. Значителни валежи ще обхванат голяма част от България, като най-сериозна се очаква обстановката в централните, източните и югоизточните райони. Силен северен вятър ще засилва усещането за студ, а във високите части на планините ще вали сняг.

НИМХ е обявил оранжев и жълт код за опасно време в 24 области. Максималните температури ще бъдат предимно между 10° и 15°, в София – около 11°.

Оранжев код в седем области, жълт в още 17

Оранжев код за значителни валежи е обявен за областите Варна, Бургас, Шумен, Ямбол, Хасково, Кърджали и Смолян. В тези райони се очакват количества дъжд между 35 и 65 литра на квадратен метър за денонощие, като на отделни места е възможно над 30 литра да паднат само за шест часа.

Жълт код е в сила за още 17 области, сред които Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Добрич, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик и София-област.

Без предупредителен код остават София-град, Перник, Кюстендил и Благоевград.

За Добрич, Варна, Бургас и Ямбол предупрежденията включват и силен северен вятър, с пориви, които могат да достигнат 90 километра в час.

Значителните валежи създават риск от локални наводнения, бързо покачване на нивата на малки водоеми и затруднения по пътищата. Особено внимание е необходимо в ниските участъци, подлезите и районите с недостатъчно отводняване.

Дъждът се усилва на изток, на югозапад постепенно спира

През деня ще се задържи облачно и дъждовно. В Централна и Източна България валежите на места ще бъдат временно интензивни и значителни по количество, докато в югозападните райони постепенно ще отслабват и ще спират.

Ще духа умерен северен вятър, който в източната половина на страната временно ще бъде силен. С него ще продължи нахлуването на по-студен въздух.

Минималните температури тази сутрин са предимно между 7° и 12°, а заради плътната облачност и валежите дневният температурен ход ще бъде малък.

Атмосферното налягане ще се повишава и ще бъде над средното за октомври.

София – облачно, хладно и около 11 градуса

В столицата денят започва с температура около 9° и значителна облачност. Ще има превалявания от дъжд, но не се очакват толкова големи количества, колкото в централните и източните райони на страната.

Максималната температура ще бъде около 11°, без съществено затопляне през следобедните часове.

За София-град няма обявен предупредителен цветови код.

По Черноморието – силен вятър, значителни валежи и опасно вълнение

По Черноморието ще бъде облачно, дъждовно и ветровито. Следобед на места, особено по южното крайбрежие, валежите ще се усилват и ще бъдат значителни по количество.

Ще духа умерен, временно силен северен вятър, като поривите на места могат да достигнат 90 км/ч.

Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 15° и 17°, а във Варна се очакват около 14°–15°. Температурата на морската вода е около 20°–21°, а вълнението по общата прогноза ще бъде 2–3 бала. В открито море и извън защитените заливи се очакват значително по-високи вълни, на места над 2,5 метра.

Условията за плаване с малки плавателни съдове и за дейности в открито море ще бъдат неблагоприятни.

В планините – сняг над 1700 метра и значителни валежи

В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи. В по-ниските части ще вали дъжд, а над около 1700 метра валежите ще бъдат от сняг.

Значителни количества се очакват в Централния Балкан, Родопите, Странджа и Сакар.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6°, а на 2000 метра – около 1°.

Комбинацията от силен вятър, снеговалежи, намалена видимост и ниски температури ще създава неблагоприятни условия за високопланински туризъм.

В сряда дъждовете отслабват, четвъртък носи временно подобрение

В сряда, 14 октомври, над по-голямата част от страната ще остане облачно. В Южна и Източна България все още ще има валежи, но те постепенно ще отслабват и ще спират.

Ще духа до умерен, а в източните райони временно силен север-северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните – между 11° и 16°.

В четвъртък, 15 октомври, се очаква временно подобрение. През нощта валежите ще спрат навсякъде, а през деня облачността ще се разкъса и намалее. В много райони ще има повече слънчеви часове и слабо повишение на дневните температури. В Източна България ще остане ветровито.

В петък, 16 октомври, облачността отново ще се увеличи и на много места се очакват нови валежи. Времето ще остане хладно, с преобладаващи максимални температури между 11° и 16°.

През почивните дни, 17 и 18 октомври, вероятността за валежи ще се запази, но интензивността и териториалното им разпределение ще зависят от развитието на следващия атмосферен процес. По-съществено и трайно затопляне засега не се очертава.

13 октомври ще постави на изпитание преди всичко Източна и Югоизточна България, където значителните валежи и силният вятър могат да създадат проблеми в транспорта и населените места. След временното подобрение в четвъртък есента ще продължи с нови облаци и дъждове, а температурите ще останат значително по-ниски от почти летните стойности в началото на месеца.