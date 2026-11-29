Изпълнителният директор на Черно море Пламен Андреев направи коментар в социалните мрежи след победата с 4:2 над Ботев Пловдив на "Тича".

Двубоят се игра при ненормално условия за футбол и много студено време.

След края на срещата треньора на "канарчетата" Лъчезар Балтанов обяви своите претенции за провеждането на мача.

“Има мачове, в които футболът отстъпва място на мъжеството. Днес беше такъв ден.

Битият - бит, .....“, написа Андреев в социалните мрежи.