Шеф в Черно море: Има мачове, в които футболът отстъпва място на мъжеството
"Битият - бит", написа Пламен Андреев
Изпълнителният директор на Черно море Пламен Андреев направи коментар в социалните мрежи след победата с 4:2 над Ботев Пловдив на "Тича".
Двубоят се игра при ненормално условия за футбол и много студено време.
След края на срещата треньора на "канарчетата" Лъчезар Балтанов обяви своите претенции за провеждането на мача.
“Има мачове, в които футболът отстъпва място на мъжеството. Днес беше такъв ден.
Битият - бит, .....“, написа Андреев в социалните мрежи.