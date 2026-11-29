Министърът на вътрешните работи на Франция Лоран Нунес твърди, че охраната на мача Олимпик Марсилия - Левски е била достатъчна. Преди началото на двубоя ултраси на "фокейците" атакуваха фенове на "сините", в резултат на което 11 от тях пострадаха.

Той твърди, че действията и на двете страни са непростими. По думите му привържениците на шампионите са отправили нацистки поздрави и провокации.

"Неописуеми и непростими действия и от двете страни", коментира Нунес в участието си в предаването „C à vous“ по France 5. "Това, което ни беше казано – което не извинява поведението на привържениците на Марсилия – и което всички видяха, е, че е имало нацистки поздрави и изпълнени с омраза провокации. Ще има съдебни разследвания. Но това не е, което искаме да видим във футбола. Хора, които отдават нацистки поздрави и постоянно издават маймунски звуци през цялото пътуване, например, когато видят чернокож полицай... Това е неприемливо", заяви той.

Нунес твърди, че мерките за сигурност на мача са били достатъчни, въпреки че полицията влиза на стадиона 20 минути след началото на срещата. "Мерките за сигурност бяха достатъчни. Бяха разположени осем мобилни екипа, за да осигурят този мач, за който знаехме, че е много рисков. На феновете Левски София беше забранено да пътуват до Румъния, а освен това те предизвикаха безредици и в Гърция. Така че знаехме, че това е мач с висок риск".