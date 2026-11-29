Зимната обстановка в България е усложнена заради обилните снеговалежи през последното денонощие, но ситуацията не е толкова драматична, колкото при предишни подобни случаи. Това заяви директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов пред NOVA.

Той подчерта, че снеговалежите в края на ноември не са необичайно явление за страната, като направи сравнение със зимната обстановка през 2023 г.

По думите му тогава на телефон 112 са били получени над 1000 сигнала, докато през последното денонощие броят им е около 220.

Джартов посочи, че улиците в София са почистени, но преминаването през планинските проходи остава затруднено. Там екипите продължават да работят по разчистването на снежната покривка и осигуряването на проходимост.

Директорът на ГДПБЗН призова шофьорите да избягват пътуванията, освен ако те не са крайно наложителни, заради опасността от заледявания, снегонавявания и намалена видимост.

Той коментира и ситуацията с пътниците във влака София - Варна, като уточни, че вода им е била осигурена от началника на гарата.

Междувременно снеговалежите продължават да създават затруднения в редица райони на страната, като основните усилия на институциите са насочени към поддържането на пътната инфраструктура и своевременното реагиране на сигналите за произшествия.