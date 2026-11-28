Обилни снеговалежи, силен вятър, прекъсвания на електрозахранването и усложнена пътна обстановка белязаха последната събота на ноември в България. Десетки населени места останаха без ток, а снегопочистващите екипи работят по засегнатите пътни участъци.

Най-сериозни проблеми с електрозахранването са съобщени в областите Ловеч и Габрово, докато условията за движение през прохода "Шипка“ са силно затруднени.

София: Снегопочистващи екипи са на терен

Снеговалежът обхвана и столицата, където се извършват обработки на пътните настилки срещу заледяване.

Особено внимание се обръща на високите части на София, основните пътни артерии и маршрутите на градския транспорт.

Ботевград - Мездра: Ограничено движение на тежкотоварни автомобили

Движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по път I-1 от Ботевград в посока Мездра е ограничено заради обилния снеговалеж и снегопочистването, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура“.

Всички камиони над 12 тона изчакват на място, а трафикът се регулира от "Пътна полиция“.

По-рано през деня бе съобщено и за образуването на колони от автомобили и закъсали камиони в района на Копяновец.

Ловеч: Аварии в седем от осемте общини

Населени места в седем от осемте общини в област Ловеч са с прекъснато електрозахранване вследствие на аварии, показват данните на "Електроразпределителни мрежи Запад“, цитирани от БТА.

Засегнати са части от градовете Ловеч и Троян, както и множество села в общините Ловеч, Летница, Троян, Угърчин, Тетевен, Ябланица и Луковит.

В някои от населените места електрозахранването се очаква да бъде възстановено късно вечерта, а в село Дерманци - след полунощ.

За област Ловеч е обявен червен код за значителни валежи.

Габрово: Пет села без електричество

Без ток заради аварии са селата Поповци, Армените, Чарково, Думници и Гайтани.

Цялата налична снегопочистваща техника в община Габрово е на терен. Пътищата са заснежени, но проходими, а общественият транспорт се движи по график.

Осигурен е достъп до областната болница за линейки и снабдяване. През деня екипите са реагирали на сигнали за паднало дърво и закъсал автомобил с летни гуми.

В местността Узана снежната покривка достигна 24 сантиметра, а температурата се понижи до минус 5 градуса.

Проходът "Шипка“: Обилен сняг и ураганен вятър

Тежка е зимната обстановка на прохода "Шипка“, където продължава обилният снеговалеж. Десетки снегорини обработват трасето.

На места в прохода и край град Шипка силният вятър намалява видимостта почти до нула, създавайки сериозен риск за движението.

От Пътна полиция и Агенция "Пътна инфраструктура“ призовават водачите да предприемат пътувания само при абсолютна необходимост и с автомобили, подготвени за зимни условия.

Русе: Обилен снеговалеж и намалена видимост

Снежната покривка в Русе достигна около 3 сантиметра в следобедните часове, а видимостта беше намалена до 600 метра.

Общо 18 машини обработват републиканската пътна мрежа в областта. По информация на областната администрация към момента на съобщението няма регистрирани пътни инциденти, свързани със зимната обстановка.

Търговище: Пет машини обработват пътищата

Пет снегопочистващи машини са ангажирани с обработката на пътищата в област Търговище.

При необходимост има готовност за включване на допълнителна техника. Общинските екипи също извършват дейности по предотвратяване на заледяванията.

Добрич: Очаква се влошаване на метеорологичната обстановка

За област Добрич има предупреждения за значителни валежи от дъжд и сняг, придружени от силен вятър.

Очакваното влошаване на времето създава предпоставки за навявания, намалена видимост и затруднения при придвижването по пътната мрежа.

Разградско: Катастрофа и предупреждение чрез BG-Alert

Системата BG-Alert беше активирана заради ограничено движение по пътя Русе - Разград след катастрофа между два автомобила в участъка между селата Осенец и Езерче.

При инцидента мъж и дете са транспортирани до болница за преглед. Движението беше ограничено до една пътна лента и регулирано от полицията.

Царево: Предупреждение за бурен вятър и силно морско вълнение

Освен снеговалежите във вътрешността на страната, опасни метеорологични условия се очакват и по Черноморието.

Община Царево активира системата BG-Alert заради очакваното усилване на вятъра и морското вълнение.

Местната администрация призова гражданите да избягват крайбрежните зони и предупреди за възможни заледявания по общинската пътна мрежа.

Какво време ни очаква в неделя?

От Националния институт по метеорология и хидрология предупреждават за опасни метеорологични условия и през неделния ден, 29 ноември.

В Габровско се очакват до 30 сантиметра нов сняг, силни виелици по планинските проходи и температури до минус 14 градуса.

Шофьорите трябва да бъдат особено внимателни заради опасността от заледявания, намалена видимост и навявания по пътищата.

Обстановката в страната остава динамична, като екипите на електроразпределителните дружества и снегопочистващите фирми продължават работа по отстраняването на авариите и обработката на пътната мрежа.