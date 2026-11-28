Зимата обхвана България: Сняг, десетки населени места без ток и усложнена пътна обстановка
Обилните снеговалежи и силният вятър затрудняват движението в редица райони на страната, а метеоролозите предупреждават за ново влошаване на времето в неделя
Обилни снеговалежи, силен вятър, прекъсвания на електрозахранването и усложнена пътна обстановка белязаха последната събота на ноември в България. Десетки населени места останаха без ток, а снегопочистващите екипи работят по засегнатите пътни участъци.
Най-сериозни проблеми с електрозахранването са съобщени в областите Ловеч и Габрово, докато условията за движение през прохода "Шипка“ са силно затруднени.
София: Снегопочистващи екипи са на терен
Снеговалежът обхвана и столицата, където се извършват обработки на пътните настилки срещу заледяване.
Особено внимание се обръща на високите части на София, основните пътни артерии и маршрутите на градския транспорт.
Ботевград - Мездра: Ограничено движение на тежкотоварни автомобили
Движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по път I-1 от Ботевград в посока Мездра е ограничено заради обилния снеговалеж и снегопочистването, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура“.
Всички камиони над 12 тона изчакват на място, а трафикът се регулира от "Пътна полиция“.
По-рано през деня бе съобщено и за образуването на колони от автомобили и закъсали камиони в района на Копяновец.
Ловеч: Аварии в седем от осемте общини
Населени места в седем от осемте общини в област Ловеч са с прекъснато електрозахранване вследствие на аварии, показват данните на "Електроразпределителни мрежи Запад“, цитирани от БТА.
Засегнати са части от градовете Ловеч и Троян, както и множество села в общините Ловеч, Летница, Троян, Угърчин, Тетевен, Ябланица и Луковит.
В някои от населените места електрозахранването се очаква да бъде възстановено късно вечерта, а в село Дерманци - след полунощ.
За област Ловеч е обявен червен код за значителни валежи.
Габрово: Пет села без електричество
Без ток заради аварии са селата Поповци, Армените, Чарково, Думници и Гайтани.
Цялата налична снегопочистваща техника в община Габрово е на терен. Пътищата са заснежени, но проходими, а общественият транспорт се движи по график.
Осигурен е достъп до областната болница за линейки и снабдяване. През деня екипите са реагирали на сигнали за паднало дърво и закъсал автомобил с летни гуми.
В местността Узана снежната покривка достигна 24 сантиметра, а температурата се понижи до минус 5 градуса.
Проходът "Шипка“: Обилен сняг и ураганен вятър
Тежка е зимната обстановка на прохода "Шипка“, където продължава обилният снеговалеж. Десетки снегорини обработват трасето.
На места в прохода и край град Шипка силният вятър намалява видимостта почти до нула, създавайки сериозен риск за движението.
От Пътна полиция и Агенция "Пътна инфраструктура“ призовават водачите да предприемат пътувания само при абсолютна необходимост и с автомобили, подготвени за зимни условия.
Русе: Обилен снеговалеж и намалена видимост
Снежната покривка в Русе достигна около 3 сантиметра в следобедните часове, а видимостта беше намалена до 600 метра.
Общо 18 машини обработват републиканската пътна мрежа в областта. По информация на областната администрация към момента на съобщението няма регистрирани пътни инциденти, свързани със зимната обстановка.
Търговище: Пет машини обработват пътищата
Пет снегопочистващи машини са ангажирани с обработката на пътищата в област Търговище.
При необходимост има готовност за включване на допълнителна техника. Общинските екипи също извършват дейности по предотвратяване на заледяванията.
Добрич: Очаква се влошаване на метеорологичната обстановка
За област Добрич има предупреждения за значителни валежи от дъжд и сняг, придружени от силен вятър.
Очакваното влошаване на времето създава предпоставки за навявания, намалена видимост и затруднения при придвижването по пътната мрежа.
Разградско: Катастрофа и предупреждение чрез BG-Alert
Системата BG-Alert беше активирана заради ограничено движение по пътя Русе - Разград след катастрофа между два автомобила в участъка между селата Осенец и Езерче.
При инцидента мъж и дете са транспортирани до болница за преглед. Движението беше ограничено до една пътна лента и регулирано от полицията.
Царево: Предупреждение за бурен вятър и силно морско вълнение
Освен снеговалежите във вътрешността на страната, опасни метеорологични условия се очакват и по Черноморието.
Община Царево активира системата BG-Alert заради очакваното усилване на вятъра и морското вълнение.
Местната администрация призова гражданите да избягват крайбрежните зони и предупреди за възможни заледявания по общинската пътна мрежа.
Какво време ни очаква в неделя?
От Националния институт по метеорология и хидрология предупреждават за опасни метеорологични условия и през неделния ден, 29 ноември.
В Габровско се очакват до 30 сантиметра нов сняг, силни виелици по планинските проходи и температури до минус 14 градуса.
Шофьорите трябва да бъдат особено внимателни заради опасността от заледявания, намалена видимост и навявания по пътищата.
Обстановката в страната остава динамична, като екипите на електроразпределителните дружества и снегопочистващите фирми продължават работа по отстраняването на авариите и обработката на пътната мрежа.