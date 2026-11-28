Военният Спартан излетя за Марсилия, за да прибере пострадалите българи
На борда на самолета има лекар и медицинска сестра от ВМА, като се очаква в България да бъдат транспортирани трима хоспитализирани сънародници
Военнотранспортен самолет "Спартан“ излетя от летище "Васил Левски“ - София, за да транспортира до България пострадалите при нападенията над привърженици на "Левски“ в Марсилия.
Полетът се изпълнява по разпореждане на министъра на отбраната Димитър Стоянов, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.
Самолетът е от състава на Военновъздушните сили и изпълнява полет по маршрут София – Марсилия – София. На борда му има медицински екип от Военномедицинска академия (ВМА), съставен от лекар и медицинска сестра.
Очаква се с военния самолет да бъдат транспортирани трима пострадали българи, които се намират във френска болница, както и други български граждани при необходимост.
По-рано през деня министърът на здравеопазването Катя Ивкова заяви, че транспортирането на пострадалите зависи от оценката на френските лекари за състоянието им и възможността да пътуват по въздух.
По данни на Министерството на външните работи общо 11 български граждани са пострадали при инцидентите в Марсилия, като шестима от тях са били хоспитализирани.
Българското външно министерство изпрати и дипломатическа нота до Франция с настояване за пълно изясняване на обстоятелствата около нападенията.
Към момента не е обявен часът на очакваното завръщане на военния самолет в София.