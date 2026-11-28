Военнотранспортен самолет "Спартан“ излетя от летище "Васил Левски“ - София, за да транспортира до България пострадалите при нападенията над привърженици на "Левски“ в Марсилия.

Полетът се изпълнява по разпореждане на министъра на отбраната Димитър Стоянов, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Самолетът е от състава на Военновъздушните сили и изпълнява полет по маршрут София – Марсилия – София. На борда му има медицински екип от Военномедицинска академия (ВМА), съставен от лекар и медицинска сестра.

Очаква се с военния самолет да бъдат транспортирани трима пострадали българи, които се намират във френска болница, както и други български граждани при необходимост.

По-рано през деня министърът на здравеопазването Катя Ивкова заяви, че транспортирането на пострадалите зависи от оценката на френските лекари за състоянието им и възможността да пътуват по въздух.

По данни на Министерството на външните работи общо 11 български граждани са пострадали при инцидентите в Марсилия, като шестима от тях са били хоспитализирани.

Българското външно министерство изпрати и дипломатическа нота до Франция с настояване за пълно изясняване на обстоятелствата около нападенията.

Към момента не е обявен часът на очакваното завръщане на военния самолет в София.