Ивкова: В готовност сме да изпратим самолет за пострадалите българи в Марсилия
Здравните власти очакват информация от френските лекари дали пациентите могат да бъдат транспортирани по въздух
България продължава да работи по медицинската евакуация на пострадалите в Марсилия българи, но за осъществяването ѝ е необходима информация за състоянието им от лечебното заведение, в което са настанени. Това заяви във Варна министърът на здравеопазването Катя Ивкова, предаде БТА.
По думите ѝ френските лекари трябва да издадат медицински документи, удостоверяващи дали пострадалите могат да бъдат транспортирани по въздух.
Българските власти са изискали писмено необходимата информация още в петък вечерта чрез генералното консулство на България в Лион. Страната ни има готовност да изпрати самолет за медицинската евакуация.
Българските граждани пострадаха при инциденти преди футболната среща между "Олимпик“ (Марсилия) и "Левски“.
Към момента няма посочен конкретен срок за транспортирането им до България, тъй като то зависи от медицинската оценка на френските специалисти.