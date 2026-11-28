България продължава да работи по медицинската евакуация на пострадалите в Марсилия българи, но за осъществяването ѝ е необходима информация за състоянието им от лечебното заведение, в което са настанени. Това заяви във Варна министърът на здравеопазването Катя Ивкова, предаде БТА.

По думите ѝ френските лекари трябва да издадат медицински документи, удостоверяващи дали пострадалите могат да бъдат транспортирани по въздух.

Българските власти са изискали писмено необходимата информация още в петък вечерта чрез генералното консулство на България в Лион. Страната ни има готовност да изпрати самолет за медицинската евакуация.

Българските граждани пострадаха при инциденти преди футболната среща между "Олимпик“ (Марсилия) и "Левски“.

Към момента няма посочен конкретен срок за транспортирането им до България, тъй като то зависи от медицинската оценка на френските специалисти.