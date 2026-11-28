Звездата на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич беше изблъскан от фен на Сан Антонио Спърс след поражението на своя тим с 96:99 в мач от редовния сезон в НБА. Неприятният инцидент се случи непосредствено след последната сирена във „Фрост Банк Сентър“ и бързо се разпространи в социалните мрежи.

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Словенският баскетболист се насочи към съблекалнята, когато хвърли лентата си за ръка към зрителите на първия ред. Това е обичайна практика за него след края на срещите. Секунди по-късно Дончич се връща назад, а мъж от публиката го изблъсква. Ситуацията бързо е овладяна благодарение на намесата на съотборника му Джаред Вандербилт и служителите по сигурността в залата.

Дончич разкри какво се е случило

След двубоя словенецът коментира случилото се пред журналистите и обясни, че не е имал намерение да провокира никого.

„Просто хвърлих лентата си за китка, както правя почти след всеки мач. След това чух, че тя не я иска, затова се върнах да си я взема. Тогава един мъж ме изблъска и я дадох на някой друг“, разказа звездата на Лейкърс. Попитан дали привърженикът му е казал нещо преди физическия контакт, Дончич отговори, че не знае.

Към момента не е ясно дали НБА ще предприеме допълнителни действия срещу зрителя или срещу баскетболиста заради случилото се.