Сан Антонио Спърс си гарантира място в директните елиминации на турнира за Купата на НБА след впечатляващ обрат срещу Ел Ей Лейкърс. Тексасци се наложиха с 99:96 като домакини, въпреки че на почивката изоставаха с 16 точки.

Големият принос за успеха имаше Стефон Касъл, който завърши срещата с 26 точки при отлична успеваемост от игра – 10 от 15. Виктор Уембаняма също бе на висота и записа „дабъл-дабъл“ с 25 точки и 16 борби.

Най-резултатен за Лос Анджелис бе Лука Дончич с 31 точки, но представянето му не бе достатъчно, за да предотврати поражението. Уокър Кеслър добави 10 точки и 13 борби.

Така Спърс продължават към елиминационната фаза на турнира, докато Лейкърс приключват участието си в надпреварата за трофея.

Резултати от изминалата нощ:

Ню Йорк – Маями – 105:108

Детройт – Милуоки – 113:98

Индиана – Филаделфия – 87:111

Торонто – Бруклин – 124:100

Бостън – Атланта – 86:87

Минесота – Мемфис – 109:114

Финикс – Далас – 109:113

Ел Ей Клипърс – Ню Орлиънс – 104:105

Портланд – Голдън Стейт- 116:94

Сан Антонио – Ел Ей Лейкърс – 99:96

Юта – Денвър – 107:120