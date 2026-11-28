Демографската криза е един от най-сериозните проблеми пред България, който се задълбочава от поколения, а държавата продължава да няма достатъчно ясна политика за справяне с него. Това заяви историкът проф. Петър Стоянович пред bTV.

"Демографската криза е нещо, което преследва България много отдавна. Ние, както за повечето от нашите проблеми, смятаме, че те са родени миналия петък следобед, а те ни съпътстват поколения наред", коментира той.

Стоянович разкритикува факта, че в България няма министър, който да отговаря пряко за демографската политика, въпреки мащаба на проблема.

Според него обезлюдяването засяга не само броя на населението, но и икономическото развитие на цели региони.

"В един момент престава да има ученици за училищата, престава да има хора за струговете, престава да има двойки, които да се възпроизвеждат", предупреди историкът.

Той посочи Родопите и Странджа като примери за райони, които дълги години са били лишени от достатъчно инвестиции, работни места и качествена инфраструктура.

"Те са държани на едно полуизкуствено дишане, но никога не са имали два дроба, с които да тичат заедно с останалата територия на България", заяви Стоянович.

Историкът коментира и нарастващия интерес към покупката на евтини имоти в обезлюдени населени места. Според него подобни инициативи могат да бъдат успешни само когато държавата и общините осигуряват необходимите условия за развитие.

Той даде пример с продажбата на къщи за символичната цена от едно евро в Италия и Франция, където подобни програми са съпроводени с изисквания за инвестиции и възстановяване на сградите.

"Отиваш там, за да инвестираш. И отиваш, за да си предприемач заедно с държавата, заедно с общината", обясни Стоянович.

По думите му в България често се наблюдава обратната тенденция – разрушаване на стари сгради и изграждане на ново строителство, вместо съхраняване на архитектурното наследство.

Професорът припомни и проекта "Странджа – Сакар" от 80-те години на миналия век, когато държавата прави опит да съживи региона чрез административни и икономически мерки.

Като пример за мащаба на инициативата той посочи откриването на филиал на Института по роботика на Българската академия на науките в Малко Търново.

Според него обаче проектът не е постигнал трайни резултати.

"Когато нещо се прави относително изкуствено, то отговаря на поговорката "Насила хубост не става"", коментира Стоянович.

Историкът обърна внимание и на идеята на кмета на Бургас Димитър Николов за създаване на свободна икономическа зона в района на Малко Търново.

Според него близостта до Турция и Истанбул може да предостави сериозни икономически възможности, ако бъде изградена подходяща транспортна инфраструктура и бъдат създадени условия за инвестиции.

Стоянович подчерта, че местното население трябва активно да участва в подобни инициативи, а опазването на природата да остане водещ приоритет.

По отношение на демографските перспективи за следващите пет до десет години историкът изрази мнение, че негативната тенденция може да бъде забавена чрез по-активна подкрепа за младите семейства и мерки за намаляване на детската смъртност.

"Имаме някакъв шанс тенденцията да бъде забавена. Тя е абсолютно невъзможно да бъде спряна", заяви той.

Като допълнителна възможност Стоянович посочи привличането на хора с български произход от Северна Македония, Бесарабия и други исторически български общности зад граница.

"Всичко е в нашите ръце и оставяме все пак надеждата да ни води", заключи проф. Петър Стоянович.