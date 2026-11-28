От Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст съобщиха за БТА, че условията за туризъм в планините са неблагоприятни.

Валежите обхващат почти всички планински райони, като по най-високите части на Стара планина дъждът преминава в сняг.

Температурите са между минус 2 и 3-4 градуса. От ПСС допълниха, че времето в планините е студено, мъгливо и влажно.

Припомняме, че за днес НИМХ обяви червен код за опасно време в шест области заради прогнозирани значителни валежи, силен вятър и образуване на снежна покривка с дебелина над 30 см. В други 22 области е обявен оранжев код - предупреждение от втора степен.