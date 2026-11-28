Мащабен пожар унищожи склад на компания за производство на запалителни материали за барбекюта в германския град Алсфелд, провинция Хесен. Огромни пламъци се издигали на няколко метра над сградата, а гъст дим покрил индустриалната зона, съобщава германското издание "Билд".

Сигналът за пожара в помещенията на компанията на улица "Янщрасе" е подаден около 22:00 часа в петък вечерта. На място незабавно са изпратени пожарникари, полицаи и спасителни екипи.

При пристигането на първите огнеборци пламъците вече били обхванали голяма част от производствената сграда. В частично триетажната постройка се съхранявали различни видове горива, което допринесло за бързото разпространение на огъня и отделянето на огромни количества дим.

Заради опасения от наличие на вредни вещества във въздуха властите призовали жителите на Алсфелд да избягват района, да затворят прозорците и вратите на домовете си и да изключат климатичните и вентилационните системи.

Предупреждението останало в сила до разсейването на дима и отпадането на опасността от експлозия.

В гасенето на пожара се включили около 150 пожарникари, подпомагани от Федералната агенция за техническа помощ (THW).

Основната задача на спасителните екипи била да предотвратят разпространението на пламъците към съседните сгради.

След продължителна операция пожарът бил овладян в събота сутринта.

По първоначални оценки материалните щети възлизат на няколкостотин хиляди евро. Започнало е разследване за установяване на причините за инцидента.

Горящата сграда е собственост на компанията Boomex, която произвежда продукти за барбекюта, дървени въглища и камини, течни запалки, масла за лампи и горива за фенери.

Това не е първият пожар в предприятието. Подобен инцидент е регистриран и на 30 декември 2025 г.

Към момента на първоначалното съобщение няма данни за пострадали хора.