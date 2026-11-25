Строителни екипи работят по възстановяването и ремонта на бившата нацистка резиденция в Южна Германия, известна като „Орлово гнездо“, след като пожар миналия месец нанесе толкова тежки щети, че бъдещето ѝ бе поставено под въпрос, съобщиха местните власти в сряда.

Построена през 1938 г. на планински връх с гледка към Баварските Алпи, уединената сграда е приемала Адолф Хитлер като гост и понякога е наричана „Чайната на Хитлер“, въпреки че той я е посещавал само от време на време, припомня Ройтерс.

Обектът, който преди привличаше около 300 000 посетители годишно, е затворен от края на октомври, когато пожар унищожи покрива и запазените оригинални мебели. Полицията е задържала мъж, заподозрян в умишлен палеж, който е настанен в затворено психиатрично заведение, докато разследването продължава.

Бартъл Вимер, председател на местната туристическа асоциация, отговаряща за управлението на „Орлово гнездо“, заяви пред Ройтерс, че обгорелите стени на сградата са останали достатъчно здрави конструктивно, за да понесат нов покрив, и че обектът е подготвен да издържи зимата, докато ремонтните дейности продължават.

Над сградата, която е обгърната в скеле, се издига огромен строителен кран. Асансьорът, водещ към сутерена, е оцелял при огнената стихия, което позволява на работниците да изкачват строителни материали.

Някои критици смятат, че сградата, която е собственост на южната германска провинция Бавария, трябва да бъде оставена в руини, за да се предотвратят неонацистки поклонения и вниманието да се насочи към жертвите и престъпленията на нацистите. Според Вимер обаче разрушаването на подобни обекти не решава проблема, тъй като хората продължават да ги посещават, дори когато от тях е останало съвсем малко.

„Да имаме запазена сграда, която служи като място за памет и се наблюдава именно защото все още стои, е много по-добър подход“, категоричен е той.