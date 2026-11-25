Апелативният съд в Пловдив редуцира условната присъда на шофьора от градския транспорт Динко Георгиев, причинил смъртта на 68-годишна пешеходка на кръстовището на булевардите „Руски“ и „Шести септември“, съобщи БНТ.

На първа инстанция Окръжният съд бе постановил наказание от 3 години лишаване от свобода условно с 5-годишен изпитателен срок. Въззивните магистрати обаче са отчели превес на смекчаващите вината обстоятелства, изтъквайки, че при инцидента водачът не е превишил скоростта, а се е движил с 25 км/ч. В резултат присъдата е намалена на 2 години и 4 месеца условно с 4-годишен изпитателен срок. Съдът редуцира и срока, за който Георгиев остава без шофьорска книжка – от 3,5 на 3 години.

Трагичният пътен инцидент се разигра на 5 март 2023 г. около 11:00 ч. Докато пресичала кръстовището, 68-годишната жена била блъсната от автобуса, при което паднала на асфалта и ударила тежко главата си. Пострадалата бе транспортирана от екип на Спешна помощ в болница, но въпреки усилията на лекарите почина от тежките си травми два дни по-късно.