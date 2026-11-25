Вътрешното производство в турската отбранителна индустрия вече надминава 80%, а експортът на сектора за миналата година е достигнал 10 милиарда долара, предаде Анадолската агенция.

Данните бяха изнесени от заместник-председателя на Управлението на отбранителната промишленост към президентството на Турция Мустафа Мурат Шекер по време на специализиран форум в северозападния окръг Коджаели. По думите му в отбранителния бранш на страната функционират около 4000 компании. Шекер очерта и ключовите стратегически проекти в ход – разработката на изтребителя от пето поколение КААН (KAAN), националната програма за подводница в корабостроителницата в Гьолджук, както и паралелното строителство на над 50 военни плавателни съда в турските корабостроителници.

Регионът домакин Коджаели се очертава като един от стълбовете на сектора с изградени около 2000 партньорства с доставчици и бизнес обем от приблизително 2 милиарда долара. Стратегията на държавното управление е да включва активно малките и средните фирми и подизпълнителите в производствените вериги, с което да се ускори работата и да се оптимизират разходите на големите производители. Шекер подчерта и ключовия принос на университетите, научните центрове и развойната дейност (НИРД) за създаването на иновативни проекти.

От своя страна председателят на Индустриалната камара на Коджаели Айхан Зейтиноглу заяви, че амбицията на местния бизнес е да разшири още повече присъствието на окръга в отбранителната промишленост. В рамките на съвместни инициативи с индустриалните гиганти „Тусаш“ (TUSAŞ), „Байкар“ (BAYKAR) и „Аселсан“ (ASELSAN) са проведени двустранни срещи със 177 местни предприятия, като 58 от тях вече са одобрени за официални доставчици. Освен това 64 членове на камарата са обединили сили в обща регионална компания за отбранителна индустрия, а по поръчка на „Аселсан“ вече е създадена и система за метеорологично наблюдение и глобално позициониране.