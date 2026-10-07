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Турция засилва отбранителната подкрепа за Саудитска Арабия срещу хутите в Йемен

Турция засилва отбранителната подкрепа за Саудитска Арабия срещу хутите в Йемен
Снимка: AP/БТА

Анкара предоставя оръжейни системи, военно оборудване и разузнавателна информация, а по-широка подкрепа се очаква след ратифицирането на Отбранителния пакт от Мека

Турция предоставя техническа и отбранителна подкрепа на Саудитска Арабия в борбата ѝ срещу подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути, съобщиха официални представители, цитирани от Ройтерс.

Подкрепата включва военно оборудване, оръжейни системи и споделяне на разузнавателна информация, като засега се предоставя основно на двустранна основа.

Развитието идва само дни след като Турция и Пакистан се договориха да преминат към практическото изпълнение на ангажиментите си за колективна отбрана в рамките на новосформирания Отбранителен пакт от Мека, който включва още Саудитска Арабия.

Турция, която разполага с втората по численост армия в НАТО и развита отбранителна индустрия, по-рано осъди атаките на хутите срещу Саудитска Арабия. Анкара заяви готовност да помогне за покриването на техническите военни нужди на Рияд и се съгласи да участва във водена от Саудитска Арабия коалиция за гарантиране на навигационната безопасност в Червено море, припомня Ройтерс.

Турски официален представител, пожелал анонимност, е заявил пред агенцията, че очакваната от Анкара подкрепа на този етап се ограничава до предоставяне на военно оборудване и оръжейни системи, както и до обмен на разузнавателна информация. По думите му това е единствената подкрепа, която Турция досега е оказала в рамките на ангажиментите си към Отбранителния пакт от Мека.

Сред предоставяната на Саудитска Арабия помощ са и системи за противовъздушна отбрана, но по-широкото военно сътрудничество ще зависи от официалната ратификация на пакта от турския парламент.

Според официални представители, цитирани от Ройтерс, турската подкрепа засега се предоставя предимно на двустранна основа именно защото парламентът в Анкара все още не е ратифицирал официално споразумението. Те очакват обемът и характерът на помощта да се разширят след ратификацията.

Американски представител, запознат с въпроса, е заявил пред Ройтерс, че към момента Турция е решила да предоставя на Саудитска Арабия подкрепа основно с отбранителен характер. Тя включва стратегическо планиране и логистично осигуряване.

Пакистански и други регионални официални представители също са потвърдили пред Ройтерс, че Турция и Пакистан са предоставили на Саудитска Арабия военно оборудване, което кралството използва в Йемен.

Развитието се случва на фона на нова ескалация на бойните действия в Йемен. Тази седмица йеменските правителствени сили, подкрепени по въздух от водената от Саудитска Арабия коалиция, започнаха контранастъпление с цел възстановяване на контрола над стратегически територии в близост до пролива Баб ел Мандеб, припомня Ройтерс.

Баб ел Мандеб е стратегически морски маршрут, което поставя действията на коалицията и засилената отбранителна подкрепа за Саудитска Арабия в по-широкия контекст на сигурността в Червено море.

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