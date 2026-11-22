Игор Додик, син на бившия лидер на босненските сърби Милорад Додик, получи мандат за сформиране на новото правителство на Република Сръбска, информира босненската редакция на регионалната телевизия Ен 1.

След проведени днес консултации с парламентарните сили, президентът на Република Сръбска Саво Минич връчи папката с мандата на Игор Додик, който заема поста генерален секретар в партията на баща си – Съюз на независимите социалдемократи (СНСД).

По време на разговорите е акцентирано върху нуждата от политическа стабилност и бързо конституиране на изпълнителната власт след вота. Минич подчерта, че новият кабинет ще осигури приемственост спрямо политиките от последните години, особено по отношение на мащабните инфраструктурни проекти и мерките за повишаване на жизнения стандарт.

Държавният глава изтъкна, че управляващата коалиция около СНСД се е обединила около номинацията на кандидат-премиер, способен да модернизира управлението и да отговори на актуалните предизвикателства.

„Това, което със сигурност мога да кажа оттук и което ще поискам от бъдещия министър-председател, е правителството на Република Сръбска да покаже още повече енергия, готовност и да използва в по-голяма степен съвременни технологии и нововъведения. Изборният резултат ни задължава да покажем, че всичко, за което говорихме в предизборната кампания, не са били само думи, а нещо, което ще бъде осъществено“, заяви Минич.

Той допълни, че партиите са договорили и координирани действия по темите, касаещи държавното ниво на Босна и Херцеговина.

Съгласно конституционната процедура, след официалното номиниране на кандидат за министър-председател, Народното събрание на Република Сръбска разполага със срок от 40 дни, за да гласува състава на новия кабинет.

Устройството на Босна и Херцеговина включва две полуавтономни единици – Република Сръбска, населена предимно със сърби, и Федерация Босна и Херцеговина, където живеят бошняци и хървати. Двете части разполагат със собствени парламенти, правителства и полицейски сили, но са обединени от общи централни институции, сред които армията, съдебната власт, службите за сигурност и данъчната система.