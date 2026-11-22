ЦСКА 1948 записа второ поредно равенство, след като завърши 1:1 като гост на Ботев Враца. Треньорът Огнян Младенов смята, че отборът му е имал предимство във владеенето на топката и при преходите, но не е успял да стигне до победен гол.

“От резултата не съм доволен, но от играта в голяма степен съм. Като изключим допуснатия гол, може би други грешки не сме направили”, каза Младенов. Според него на отбора е липсвала острота пред вратата на съперника. “По-скоро ни трябва повече креативност и да сме по-агресивни във фаза атака”, добави той.

Лаша Двали, Флориан Кребс, Андре Хофман и Борислав Цонев не бяха сред титулярите, а групата на ЦСКА 1948 беше по-малка от обичайното. Младенов остави обяснението за по-късно. “Не е сега точният момент да говорим за това. Скоро ще разберете каква е причината”, заяви треньорът.

ЦСКА 1948 е трети в Първа лига с 30 точки, колкото има и четвъртият Лудогорец. Разградчани са изиграли два мача по-малко.