Левски влиза като фаворит в столичното дерби с Локомотив София, но „сините“ не трябва да подценяват своя съперник. Това заяви голмайстор №1 в историята на родния елит Мартин Камбуров. Бившият нападател призна по-високата класа на шампионите, но предупреди, че „железничарите“ имат своите шансове да поднесат изненада на „Герена“.

„Левски влиза като фаворит, разбира се. Отборът е в по-добра форма, но Локомотив София ще има своите шансове. Подкрепям ги, защото ми прави добро впечатление, че са един от малкото отбори с доста българи в състава“, заяви Камбуров.

Според него Локомотив разполага с качествени български футболисти и има потенциал да излезе от трудния период, в който се намира. Бившият голмайстор обърна внимание и на психологическия аспект, като отбеляза, че поредицата от негативни резултати неизбежно се отразява на увереността на играчите.

„В някои мачове просто нямаха късмет. Когато загубиш два-три двубоя, губиш и увереност. Мисля, че ще излязат от тази ситуация. На „Герена“ се играе трудно, особено когато Левски е в подем, но това е столично дерби и никой не трябва да бъде отписван предварително“, добави той.

Предупреждението на Камбуров идва в момент, в който Левски се нуждае от реакция след тежкото поражение с 0:3 от ЦСКА. „Сините“ остават фаворит №1 за титлата, но евентуална нова грешна стъпка може да усложни ситуацията им преди гостуването на Марсилия в Лига Европа.

Допълнително предизвикателство за Хулио Веласкес са кадровите проблеми в състава. От другата страна, Локомотив София ще търси излизане от кризата след раздялата с Любослав Пенев и слабите резултати досега през сезона.

Камбуров има и специални спомени от двубоите с Левски. Той припомни една от най-запомнящите се победи в кариерата си - успеха на Локомотив София с 3:0 на „Герена“, когато отбелязва и трите попадения. „Три от тях бяха на „Герена“ срещу Левски, който същата година стана шампион. Това е паметен ден за мен и се гордея с него“, сподели бившият нападател.