Париж се стреми да възстанови „балансираните“ двустранни отношения с бъдещия кабинет в Израел. Това обяви френският делегиран министър по въпросите на въоръжените сили Алис Руфо, цитирана от Франс прес.

По думите ѝ основен фокус в момента е спешното изграждане на нов механизъм, който да поеме функциите на Временните сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ).

В интервю за радио „Жи“ Руфо изрази очакване настъпващият нов етап в двустранните отношения да върне функционалния работен диалог, особено по темите, касаещи суверенитета на Ливан. Министърката отбеляза, че се надява разговорите да бъдат подновени в далеч по-спокойна атмосфера в сравнение с последните години, които тя определи като изключително трудни.

Политическият контекст в Израел остава сложен след парламентарния вот на 27 октомври, който не осигури ясно мнозинство нито за досегашния премиер Бенямин Нетаняху, нито за опозицията начело с центриста Гади Айзенкот. Въпреки патовата ситуация, държавният глава Ицхак Херцог връчи мандата за формиране на ново правителство именно на Айзенкот.

Алис Руфо увери, че френският президент Еманюел Макрон има желание за диалог с израелската страна, подчертавайки, че Париж поддържа комуникация с всички фактори в Близкия изток.

Агенция АФП обаче отбелязва, че въпреки решението на Макрон да признае държавата Палестина през септември 2025 г., френското влияние в региона е отслабнало. Към днешна дата Париж изпитва затруднения да наложи визията си за бъдещето на Ливан след края на мисията ЮНИФИЛ, чийто мандат приключва на 31 декември.

Според Руфо водеща задача през идните месеци е плавното управление на процеса по изтеглянето на миротворците на ООН и замяната им с нова структура. Тя поясни, че този механизъм трябва да се базира на постигнатото с американско посредничество споразумение за прекратяване на огъня между Израел и Ливан, като Франция и европейските ѝ съюзници следва да заемат своето място в него.

"Това е основата, върху която вероятно ще възобновим дискусиите. И е изключително важно да го направим", заключи френската министърка.