Най-малко трима души са загинали, а 36 остават в неизвестност след голям пожар във фабрика за сладкарски изделия край индонезийската столица Джакарта. Това съобщиха местните спасителни служби, цитирани от Франс прес.

Първоначално властите съобщиха за 39 изчезнали, но по-късно броят им беше намален на 36. Четирима пострадали са транспортирани в болници.

Огънят е избухнал в предприятие на компанията "Фонуа Агунг Мулия", разположено в окръг Серанг, на около 50 километра западно от Джакарта.

Кадри, заснети с дрон, показват сериозни разрушения по сградата. Части от покрива са се срутили, а от фабриката продължава да се издига дим. Спасителни екипи са проникнали във вътрешността на предприятието, където на места все още има тлеещи огнища.

Сигналът за пожара е получен в събота около 16:30 часа местно време. При пристигането на пожарникарите сградата вече е била обхваната от пламъци.

"Затова не можахме да установим дали системата за безопасност на компанията е функционирала правилно, или не", обясни представител на пожарната служба.

По информация на губернатора на провинция Бантен в момента на избухването на пожара във фабриката са се намирали около 60 души.

Близки на изчезналите са се събрали пред предприятието в очакване на информация за съдбата им.

Причината за пожара все още се разследва.

Компанията "Фонуа Агунг Мулия" се представя като дъщерно дружество на "Унифам" – един от големите производители на храни и напитки в Индонезия.

Тежките промишлени пожари не са рядкост в страната. През декември 2025 г. най-малко 22 души загинаха при пожар в седеметажна сграда в Джакарта, а през 2023 г. експлозия в завод за преработка на никел отне живота на 13 души.