Владимир Зографски спечели първите си точки за новия сезон в Световната купа по ски скокове. Българският състезател завърши на 28-о място в първото индивидуално състезание, което се проведе на голямата шанца в норвежкия зимен център Лилехамер. Самоковецът събра 163,1 точки след двата си опита и си осигури място в зоната на точките още на старта на сезона.

С това той започна по положителен начин своята 19-а кампания в най-престижната верига на този спорт.

Състезанието премина при изключително трудни метеорологични условия, а променливият вятър оказа сериозно влияние върху представянето на участниците. Някои от фаворитите не успяха да покажат възможностите си, а олимпийският шампион и световен рекордьор Домен Превц дори не намери място сред първите 30 след първия кръг.

Победата в Лилехамер заслужи австриецът Щефан Ембахер. 20-годишният състезател демонстрира впечатляваща стабилност с опити от 141 и 140,5 метра, събирайки общо 278 точки. Второто място зае представителят на домакините Халвор Егнер Гранеруд с 265,9 точки. За норвежеца това беше особено емоционален резултат след тежката контузия на коляното, която го извади от състезанията за продължителен период. Трети се нареди друг австриец - Рафаел Цимерман, с 259,6 точки.

Зографски изпревари някои сериозни имена в световните ски скокове, сред които словенецът Тими Зайц и австрийската легенда Щефан Крафт, който остана на 30-ата позиция.

Състезанията в Лилехамер продължават и в неделя, когато е предвиден още един старт при мъжете. След това керванът на Световната купа се мести във финландския зимен център Рука.