Лионел Меси и Интер Маями са изправени пред опасността от шокиращо ранно отпадане от плейофите на Мейджър Лийг Сокър. Действащият шампион на САЩ допусна тежко поражение с 0:3 от Кълъмбъс Крю в първия мач от серията между двата отбора в първия кръг на елиминациите.

Лео Меси остава №1 по заплата в американското първенство

Гонсало Тапия се превърна в големия герой за победителите с две попадения. Чилийският нападател откри резултата още в деветата минута от дузпа, отсъдена след нарушение на вратаря Дейн Сейнт Клеър срещу самия него. Ситуацията за Интер Маями стана още по-сложна в 36-ата минута, когато Гонсало Лухан получи втори жълт картон и остави домакините с човек по-малко.

Въпреки численото си предимство, Кълъмбъс не бързаше да рискува излишно преди почивката. След нея обаче гостите нанесоха решителния си удар в рамките на шест минути. В 52-рата минута Таха Хабруне удвои аванса на своя тим след отлично разиграване, започнато с подаване на Брайс Мендес. Само шест минути по-късно Тапия оформи крайното 3:0, реализирайки второто си попадение в срещата.

Меси също имаше своите възможности, но вратарят на Кълъмбъс Патрик Шулте се намеси впечатляващо при негов удар от близка дистанция и последвал опит от пряк свободен удар. Луис Суарес също пропусна добра възможност да върне интригата.

Преди началото на двубоя аржентинската суперзвезда получи и отличието „Златна обувка“ на МЛС за сезон 2026. Меси завърши редовния шампионат с 26 гола и 17 асистенции, но индивидуалните му постижения не помогнаха на отбора в първия плейофен сблъсък.

Така Интер Маями попадна в изключително сложна ситуация. Серията се играе до две победи, което означава, че тимът на Меси задължително трябва да спечели гостуването си в Охайо на 27 ноември, за да остане в битката за титлата. При нов успех на Кълъмбъс шампионът ще бъде елиминиран още в първия кръг.

Ако Интер Маями успее да изравни серията, двата отбора ще трябва да изиграят решителен трети мач, който ще се проведе във Флорида.